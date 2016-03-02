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أمين عام "الناتو": الحلف يقف مع وحدة العراق وسيادته على كامل أراضيه

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أمين عام "الناتو": الحلف يقف مع وحدة العراق وسيادته على كامل أراضيه أمين عام "الناتو": الحلف يقف مع وحدة العراق وسيادته على كامل أراضيه

>شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (ناتو) ينس سولتبييرج وقوف الحلف مع وحدة العراق وسيادته على كامل أراضيه، مجددا دعم الحلف للعراق فى حربه ضد تنظيم (داعش) الإرهابى.

جاء ذلك تأكيدا لموقف الناتو من التوغل التركى بالموصل شمال غربى العراق دون علم أو إذن حكومة بغداد خلال لقاء سولتبييرج والوفد المرافق له مع القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى د.حيدر العبادى فى بغداد مساء اليوم الثلاثاء .

وتم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية وجهود الحرب على الإرهاب وتدريب وتسليح القوات العسكرية والانتصارات التى حققتها على تنظيم داعش.

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