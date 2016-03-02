حظك اليوم توقعات الأبراج يوم 2 مارس

برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 2\3/2016

>برج الأسد على الصعيد المهنى:

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تأتيك فرصة للعمل فى مكان ناجح وبقيادة محترفين، ولكن كن حذرًا مع المحترف قبل تشكيل شراكة معه، هناك احتمالات أنه قد يرفع المقابل المادى الجديد الخاص بك، لكن رغم احترافية العمل الجديد إلا أن المكان القديم يظل أفضل لاعتيادك عليه.

على الصعيد العاطفى: هناك احتمالات كبيرة بأنك ذاهب لمقابلة شخص ما، وتقع فى الحب اليوم، ولكن انتبه أنه على الرغم من أنك مناسب تماماً للطرف الآخر، سوف تتطلب تعديلات من أجل السماح بعلاقة تصبح دائمة بدلا من أنها مجرد نزوات.

الأسد على الصعيد الصحى: اليوم قد تتحول إلى أن تكون غريبا بعض الشىء، الحدث الذى يتوقع أن يكون فرصة كبيرة سيحدث اليوم، من المهم أن تحاول فهم الاتجاه الذى كانوا يدفعونك إليه، يمكن الكشف عن الطريق الصحيح فى هذه المرحلة سيكون له تأثير قوى على حياتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 2\3/2016

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العديد من الفرص الجيدة فى انتظارك، لكنها تتطلب قدرا كبيرا من الالتزام الذى يبدو أنه خيار متوفر لك، كل شىء على ما يرام بالنسبة لك لوضع هذه الفرصة قيد التنفيذ، ترقب حدث شخصى مهم، أنت لطيف فى التصرف وهذا ما يساعدك على تكوين علاقات جديدة.برج الجدى على الصعيد المهنى: أنت من المحتمل أن تشارك فى بعض الأعمال الخيرية والتى سوف تستغرق الكثير من الوقت، قد تحتاج إلى إجراء بعض القرارات الصعبة مثل ما إذا كان البقاء فى هذه المنظمة الخيرية جيدا أم لا، وهل ستعود عليك مساعدة الآخرين بعائد مادى أم لا.

على الصعيد العاطفى: سوف تجد صعوبة فى تكريس الكثير من الوقت كما كنت ترغب مع شريك حياتك بسبب الضغوط الناجمة عن عدد من العوامل الخارجية، الالتزامات المهنية تؤدى إلى تآكل معظم وقتك، تأكد من أنك تعطى الشريك حقه فى جزء من وقتك أم لا، كن حذرا من بعض الخلافات التى ستعصف بكم.

الجدى على الصعيد الصحى: أنت عرضة للعدوى الآن؛ لذا، فمن الأهمية لك أن تستخدام أدوات النظافة منفصلة عن غيرك مثل الصابون والمشط، يمكن أن تصاب بالعدوى فى الأيام القليلة الماضية، يفضل أن تأخذ الفيتامينات لتحسين مناعتك والصحة، تأكد أنك على مستوى عال من النظافة فى منزلك وذلك لتقليل فرصة حدوث عدوى.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى: تحتاج إلى أن تكون متواضعا قليلا مع أصدقاؤك، هذا هو أفضل وقت للبدء فى تحليل الأنشطة السابقة الخاصة بك بدلا من انتقاد الآخرين لك، إنها فرصة نادرة من التأمل بالنسبة لك.

حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 2 مارس

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

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برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

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على الصعيد الصحى

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

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حظك اليوم لبرج الدلو الأربعاء 2016/3/2

>حظك اليوم لبرج الدلو :

>على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو :

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حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 2 مارس

>برج السرطان على الصعيد المهنى

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على الصعيد الصحى

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 2 مارس

>برج الحمل على الصعيد المهنى

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برج الحمل على الصعيد العاطفى

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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عندما تشعر بالملل من العمل، سيجعلك ذلك ليس لديك الحماسة للاستمرار فيه، لذلك عليك التجديد، أو الذهاب لأماكن مختلفة للاسترخاء، حتى تعود بروح جيدة.لشريك حياتك عليك حق، ولذلك يجب عليك أن تراعى حقه ووضع الاهتمام به على قمة أولوياتك، لذلك قم بمفاجأته بأخذه لمكان يحبه، سيشعر وقتها باهتمامك به، وستتحسن العلاقة بينكما.مشاكل المعدة قد تؤدى إلى شعورك بتعكر مزاجك، لذلك قم بحل هذه المشاكل والذهاب للطبيب، الذى سينظم لك وجباتك الغذائية، وسيساعدك على الشعور بحالة صحية أفضل.إن كان الجميع يصفونك بأنك تتحدث أكثر ما تسمع، لذلك عليك أن تستمع لهم بإنصات، كى لا يبتعدون عليك، فاستماعك إليهم يشعرهم بالاهتمام، ويقوى العلاقة بينكم.بعض التوترات ستصاحب أبناء هذا البرج فى أعمالهم بسبب عدم وضوح هدفهم الأساسى والقيام بأكثر من مهام فى نفس الوقت، لذلك حاولوا أن تحددوا اهدافكم وأن تعملوا على تحقيقها دون أن تنشغلوا بأكثر من اتجاه.مازال الحب هو أهم العناصر التى تدفع بهذا البرج إلى الأمام فمازال الاهتمام من قبل شريك حياتهم بمليء حياتهم بالسعادة والطاقة التى ليس لها حدود، لذلك لا تتخلوا عنه مهما كانت الأسباب حتى تتحسسون طريقكم إلى النجاح على كافة المستويات .استقرار كبير فى حالتهم الصحية فلا داعى للقلق بشأن أى آلام سيوجهونها أو يتعرضون لها، فمستوى حالتهم الصحية سيرتفع بشكل كبير نظرا للراحة النفسية التى يعيشونها بالنسبة للجانب العاطفى .بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.استغل دخلك من العمل فى الادخار، وتكوين ثروة تساعدك على إقامة مشروعك الخاص، فأنت لا تحب التقيد بمواعيد عمل، والالتزام بهذه القيود.>برج السرطان على الصعيد العاطفى..>حاول أن تستمع لشريك حياتك، وحل مشاكله المختلفة، فهذا من شأنه أن يقرب بينكما بشكل أكبر، ويحافظ على علاقتكما قوية.صحتك من أهم الجوانب فى حياتك، لذلك حافظ عليها ووازن بينها وبين جوانب حياتك المختلفة، ومارس الرياضة، حتى تحصل على لياقة بدنية عالية.إن شعرت أن الأمور لا تسير على ما يرام، فلا تحزن فهذه فترة، وستمر بالتأكيد، ثق بذلك حتى تستطيع تجاوز هذه الأزمات.يعتمد مواليد برج الحمل على الاعتماد على قدراتهم فى الإبداع فى مجال العمل مما يجعلهم متميزون طوال الوقت يقدمون أفكار جديدة تجعلهم محل تقدير، يمكنهم متابعة أكثر من عمل طوال الوقت ولديهم قدرة على مد شبكة كبيرة من العلاقات فى مجال العمل، يقولون الحقيقة ويبتعدون عن الكذب والمبالغة، وعند التعامل معهم نشعر بالرضا والراحة فى المحيط العملى.لا يستطيع مواليد برج الحمل أن يدخلوا علاقة عاطفية كاملة فهم دائم سرعان ما يفشلون فهم لا يقدمون للحبيب ما يحتاج ولا يعترفون بأخطائهم مهما يحدث وهذا ما يجعل الحبيب سرعان ما يمل ويبتعد عن محيط الحياة التى كان يتمنى أن يستمر فيها ولكن كثرة الضغوط تفسد الحياة وتجعل انتهائها أفضل من الاستمرار بلا جدوى .تتعرض لوعكة صحية وترى أن التحاليل الطبية التى قمت بها مؤخرا تشير إلى بعض المشاكل، يجب أن يكون لديك خطة صحية حتى تعيد بناء ماخسرته من صحتك فى الأيام الماضية، كن قادر على مواجهة الموقف بشجاعة ولا تتخاذل أو تخشى المواجهة .تتوقع لك الأبراج مزيد من التقدم فى المجال العملى، عليك أن تسع اكثر حتى تجد نتيجة ما زرعت فى محيطك العملى، ستكون افكارك محل تقدير من الآخرين ولكن عليك الصبر، فى المجال العاطفى سوف تستمر خسائر طالما لم تحاول تغير عاداتك الخاطئة فى الحب، لا تترد فى مصالحة الحبيب فهو يستحق منك ذلك وأكثر.

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 2 مارس

>برج القوس على الصعيد المهنى....

>مواليد برج القوس لديهم قدرة فائقة على المثابرة للوصول لأحلامهم مهما كانت الصعاب التى يتعرضون لها فى مشوارهم العملى، لديهم الكثير من الأفكار التى ستضفى ملامح جميلة على حياتهم العملية، يقدمون كثير من الاقتراحات طوال الوقت لإيجاد حلول للمشاكل الواقعية .

برج القوس على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 2/3 /2016

لا تبالغ فى مدح الحبيب حتى لا تكون العلاقة مبنية على المجاملة حاول أن تزيح الستار فى كل مرحلة عن العيوب التى تواجهك فتكون الحياة تسير فى النطاق الأفضل، عليك أن تبذل مزيد من الجهد فى دعم علاقاتك الاجتماعية فأنت لا تفعل ما يجب عليك للان مما سيؤدى إلى فشلك فى الحياة الاجتماعية، كن على يقين أنك إنسان محبوب ولديك كثير من المواهب حتى يكون فى حياتك أشخاص كثيرة تدعمك .تحاول طوال الوقت أن تتجنب المشاكل الصحية وذلك بممارسة الرياضة وعلى الأغلب ستكون الرياضة فهى الأكثر ملائمة لطبيعة حياتك المشغولة على الدوام.ستكون الفترة القادمة مليئة بكثير من الأخبار السعيدة التى تصب فى محيط حياتك، لا تتردد فى تقديم المساعدة لكل من حولك، يراك الحبيب أنك الأروع على الإطلاق ويحاول طوال الوقت دعمك لاستكمال مشوار الحياة، لا تتخاذل يوما عندما ينتقدك البعض فربما هذا يكون فى صالحك

برج الحوت على الصعيد المهنى:

>مفاجئة سارة من شخص غير متوقع فى محيط العمل، تجد حلول لمشكلات قديمة لم تتوقع أن تحل بهذه البساطة، و شخصيتك التى اعتادت على الدقة فى العمل و التعرف على كل صغيرة وكبيرة، تجعل منك شخصاً قادراً على تولى مناصب هامة فى فترة زمنية قليلة، مما يجعلك محط انتباه كثير من العاملين.

على الصعيد العاطفى:

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الحوت على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :

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برج الميزان حظك اليوم الأربعاء2/3 /2016

>الميزان على الصعيد المهنى:

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برج الميزان على الصعيد الصحى:

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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 2 / 3/2016

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برج الثور على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

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حظك اليوم العذراء ليوم الأربعاء 2016/3/2

>حظك اليوم لبرج العذراء :

>حظك لبرج العذراء على الصعيد المهنى:

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حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :

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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 2 / 3/2016

>برج العقرب على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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برج العقرب على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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أنت من الأشخاص الذين يمتلكون قلباً حنوناً، لكن انفعالك المستمر يجعل كثير من الأشخاص يحملون الكثير من مشاعر الغضب تجاهك، تكرر أخطائك فى التعامل مع الأشخاص، ولا تستطيع التمييز بين الأشخاص الذين يجب أن يصبحوا محل ثقة فى حياتك، و الأشخاص الذين يجب أن تتوخى الحذر منهم.الأوضاع الصحية مستقرة، لكن الحصول على قسط كافى من الراحة والاستجمام أصبح أمراً ضرورياً هذه الفترة، خاصة بعد المجهود الذى بذلته فى عملك فى التفرة الماضية، ممارسة الرياضة والحفاظ على العادات الغذائية السليمة سيجنبك كثير من المشكلات الصحية فى الفترة المقبلة.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيشوا فترة هادئة فى حياتهم، مع وجود بعض العناصر الإيجابية فى محيط العمل، بفضل مجهود مولود الحوت المستمر وسعيه الدائم نحو تحقيق هدفه والوصول إلى مناصب عالية، الخطأ فى التعامل مع الناس يأتى بسبب اقتناعك بآراء الآخرين بسهولة، قبل أن تحكم عقلك أولاً وتطلع على بواطن الأمور لتتأكد من الحقيقة بنفسك.تتعرض لحالة من الضغط الشديد فى محيط العمل، فأنت تسبب إزعاجاً لكثير من الشخصيات التى لا تستطيع التعامل مع طبيعتك المتقنة لعملها، فتجد كثير من الأشخاص يصرون على إيذاءك بكلمات حتى تفقد تركيزك، وقدرتك على التحكم فى أعصابك وينعكس ذلك على أدائك المهنى.مازال التفكير مستمر فى أحد الأشخاص الذين عرفتهم مؤخراً، و جمعت بينكم حالة من الانسجام الفكرى والوجدانى، لكن ترددك يحول دون اتخاذك أى خطوات رسمية، حاول أن تتخلى عن ترددك لفترة بسيطة واستمع لصوت عقلك قبل عواطفك، ثم خذ القرار الصحيح.الضغط الذى تعيشه فى مجال العمل يجبرك على معايشة بعض الأعراض المرضية مثل الصداع و ألام القولون وارتفاع الضغط، مع الخلل فى ساعات نومك، كل ذلك يجعل منك شخص أكثر إرهاقاً، وتحتاج إلى الحصول على قسط كبير من الراحة حتى تستطيع التفكير بشكل سليم.>توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان:>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش فترة بالغة الصعوبة فى محيط العمل، فهو الآن فى مرحلة اختبار، فإما أن يثبت نفسه ويفرض أسلوبه و أدائه المهنى على جميع المغرضين، أو أن يتخلى عن فرصة عملية لن تكرر بسهولة، ويؤثر ذلك على حالته الصحية ويزيد من شعوره بالإرهاق وعد القدرة على التفكير فى أموره الشخصية.تعانى من بعض التوتر فى علاقتك مع رؤسائك فى العمل عزيزى الثور حاول السيطرة على ذلك حتى لا يؤثر على حياتك المهنية بشكل قد تندم عليه بعد فوات الأوان، من الممكن أن تستعين ببعض اصدقائك لانجاز بعض مهام العمل المتأخرة.عليك إعطاء بعض الوقت لعلاقتك مع الشريك فالكثير من العقبات والمشاكل سيطرت على علاقتكم فى الفترة السابقة، حاول أن تصل إلى حلول حتى لا يتطور الأمر بنتائج غير مرغوبة، ولا تنساق وراء ادخال الدراما الرومانسية فى حياتك.تناول الأطعمة الصحية سوف يعزز قدرتك على إدارة جدول حياتك المزدحم هذه الأيام وتجنب على قدر الأماكن تناول الأطعمة المجمدة. تخصيص بعض الوقت فى يومك للممارسة التمرينات الرياضية من شأنه أن يعزز صحتك الجسدية والنفسية.الصدق هو شعارك اليوم، يوم ممتاز للتركيز على تفاصيل عملك وانجاز بعض المهام التى أهملتها فى الفترة السابقة. قد تلتقى بعض الصداقات القديمة التى تجعلك تشعر بالحنين لذكريات ماضية.سيدخل أبناء هذا البرج المزيد من المنافسات والتحديات حول مشروع خاص بهم يريدون إطلاقه سواء بشكل مستقل أو كان تابع إلى الهيئة العاملين بها، لذلك يجب أن يتمتعوا بقدر من الذكاء والقوة والثقة بالنفس حتى يتخطون هذه المرحلة، ولا داعى للقلق فالنجاح حليفهم فى هذه الأيام.عاقة غرامية جديدة ستدق على أبوابهم، فالعشق والولع سيزورهم مرة أخرى، حتى وإن كانت المشاعر المصاحبة له هى مجرد مشاعر كاذبة وخادعة إلا أنها ستأخذ وقتها ومرحلتها ثم تتلاشى بشكل تدريجى.يجب أن تتبعوا تعليمات الطبيب حتى لا تهملوا أنفسكم أو تزيدوا من بعض المشاكل البسيطة التى من الممكن أن تعالج بكل سهولة إذا اعتنينا بها من البداية.سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودوا على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.قد تضطر إلى القيام بمهام صعبة ومختلفة اليوم لذلك لا تترد فى طلب العون من أصدقائك، فقد يشكلوا لك دعما قويا يقودك نحو النجاح، بالنسبة للطلبة يوم جيد قد تحصل فيه على نتائج جيده.عليك أن تحكم عقلك مع عاطفتك فى أى قرارات تتخذها اليوم فى علاقتك مع شريكك، ولكن يجب أن تأخذ فى النهاية قرارات حاسمة بشأن أمور أجلتها طويلا على أمل أن تتغير، عقلك سوف يرشدك حتما إلى الطريق الصحيح.اهتمامك بصحتك هو استثمار فى حياتك المقبله لا تجعل انشغالك فى العمل يطغى على اهتمامك بأمورك الصحية حتى لا تندم بعد فوات الأوان، قد تعانى من بعض المشاكل فى الجهاز الهضمى لا تترد فى استشارة الطبيب عند حدوث ذلك.تشعر بكامل طاقتك اليوم وتكون على استعداد لعمل بعض المهام الشاقة، ولكن أحذر أن تستنزف طاقتك بشكل مبالغ فيه، قد تزعجك بعض المشاكل العائلية ولكنها سوف تمر بسلام.