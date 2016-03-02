المزينة يبحث تعزيز علاقات التعاون مع حكومة الفجيرة

بحث اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، سبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك مع وفد من حكومة الفجيرة، إضافة إلى الاطلاع على الاستعدادات الجارية لتنظيم معرض الفجيرة الدولي للتوظيف والتعليم.

جاء ذلك خلال استقبال المزينة، محمد خليفة الزيودي، مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة رئيس اللجان المنظمة للمعرض، وخليفة مطر الكعبي رئيس غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وراشد حماد الحفيتي رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة ونائب رئيس المجلس الوطني سابقاً.

شواغر وظيفية

وأوضح المزينة أن القيادة العامة لشرطة دبي تشارك في معرض الفجيرة للتوظيف منذ بدايته، وذلك وفق جدولة سنوية يتم الإعداد والتجهيز لها من ناحية الموازنة والإعداد والأمور الإدارية والفنية والإجرائية وتسخير جميع إمكاناتها لاستقطاب الكوادر الوطنية الباحثة عن وظائف، كما أنها تخصص شواغر وظيفية وفقاً لدراسات خاصة لتحديد الاحتياج الوظيفي.

من جانبه قال محمد خليفة الزيودي، إن أهمية الحدث في الفجيرة تكمن في أن المعرض يسلط الضوء على آفاق استشراف التعليم ومجالات التوظيف، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على المستوى العالمي، إضافة إلى الأهداف والمحاور المهمة التي تطرحها وتناقشها المؤتمرات المصاحبة للمعرض، التي يتحدث فيها أهم خبراء الموارد البشرية والإدارة والتعليم والتوظيف في العالم.

دعم لامحدود

وتقدم الزيودي بجزيل الشكر للقيادة العامة لشرطة دبي على دعمها اللامحدود وتوفيرها جميع الاحتياجات لمساندة وتطوير الموارد البشرية في حكومة الفجيرة في التخصصات المهمة، لتطوير هذا القطاع الحيوي من التخطيط والاستراتيجيات والبرامج التعليمية والحقائب التدريبية والمحاضرين.

وجدد الزيودي دعوة شرطة دبي، للمشاركة في معرض الفجيرة الدولي للتوظيف والتعليم العام الجاري (الدورة العاشرة)، خلال الفترة من 26 – 28 أبريل المقبل تحت شعار «نقرأ لنرتقي» إلى جانب عدد كبير من مؤسسات التوظيف والجهات من جميع القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والعسكرية، والجامعات والكليات ومعاهد التدريب والموارد البشرية من مختلف دول العالم.

حضر اللقاء من جانب شرطة دبي اللواء عبد الرحمن محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون خدمة المجتمع والتجهيزات، واللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز، واللواء محمد سعد الشريف مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، ومن جانب الوفد الضيف العقيد الدكتور أحمد الخزيمي من وزارة الداخلية، وبدرية الذباحي رئيسة قسم الدراسات والشؤون القانونية، وسليمة المزروعي رئيسة العلاقات والإعلام الناطق الرسمي للمعرض.