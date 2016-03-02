مرتضى منصور: لاعبو الزمالك تخلصوا من ' كابوس ' .. وسنفوز لأننا طهرنا النادي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك شعور كل عناصر الفريق "بالراحة الكبيرة والروح العالية جدا جدا" بعد "التخلص من كابوس من يسبهم".

وقال مرتضى منصور: "لاعبو الزمالك كان لديهم كابوس يقوم بسبهم في التدريبات والآن تخلصنا منه".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية عبر قناة LTC "الروح عالية جدا في النادي الآن بعد التخلص من الكابوس".

وعن اللقاء المقبل أمام الإنتاج الحربي، قال مرتضى منصور: "سنفوز في اللقاء المقبل لأننا طهرنا النادي وأصبح أفضل الآن".

وأعلن نادي الزمالك تعاقده مع المدرب الاسكتلندي أليكس ماكليش خلفا للمدرب المؤقت محمد صلاح بعد إقالة أحمد حسام ميدو.

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