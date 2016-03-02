ديوان حاكم عجمان ينعى الشيخ محمد بن ناصر النعيمي

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أمس، المغفور له الشيخ محمد بن ناصر بن راشد النعيمي نجل نائب حاكم عجمان، الذي وافته المنية يوم 27 فبراير الماضي. وفي ما يلي نص البيان الصادر عن ديوان حاكم عجمان: «بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. صدق الله العظيم».

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المغفور له بمشيئة الله تعالى الشيخ محمد بن ناصر بن راشد النعيمي نجل نائب حاكم عجمان الذي وافته المنية يوم 18 جمادى الأولى 1437 هـ الموافق 27 فبراير 2016 ميلادية. ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، إلى الشيخ ناصر بن راشد النعيمي وأسرة آل النعيمي الكرام بصادق العزاء والمواساة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتقام صلاة الجنازة على روح الفقيد في مسجد الشيخ زايد في عجمان اليوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً، ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة عجمان بمنطقة الجرف. ويتقبل ذوو الفقيد العزاء في منزل والده بمنطقة مشيرف. وقد تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة عجمان لمدة سبعة أيام اعتباراً من أمس.

.. وديوان حاكم الفجيرة ينعى الفقيد

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أمس، المغفور له الشيخ محمد بن ناصر بن راشد النعيمي نجل نائب حاكم عجمان. وفي ما يلي نص البيان الصادر عن ديوان حاكم الفجيرة: «بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة المغفور له بمشيئة الله تعالى، الشيخ محمد بن ناصر بن راشد النعيمي، الذي وافته المنية يوم 27 من شهر فبراير 2016. ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وإلى آل النعيمي الكرام، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».