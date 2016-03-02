اعتماد إنشاء مكتب دائم لحملة »الشارقة إمارة صديقة للطفل«

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي إنشاء مكتب دائم لحملة الشارقة إمارة صديقة للطفل.

وعرض المستشار سلطان بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي أهم أهداف المكتب ومنها متابعة المعايير والاشتراطات المعتمدة في اختيار إمارة الشارقة صديقة للطفل وتطويرها.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الحكومية الهامة والتي تخدم سير العمل الحكومي في الإمارة والاطلاع على عدد من المشروعات الخدمية في مدن ومناطق الإمارة.

موازنة

وناقش المجلس الموازنة التشغيلية للحضانات الحكومية الجديدة في الشارقة، وتعتبر الحضانات الحكومية إحدى الخطوات الرائدة والمميزة التي تطبقها الإمارة وذلك تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية لتأسيس الطفل بأفضل الأساليب وفي أفضل البيئات الحاضنة والتربوية له. وأشار الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم إلى أن الحضانات الحكومية تشهد إقبالاً بشكل ملحوظ وذلك لما تضمه من خدمات مميزة توفر البيئة الملائمة للطفل من خلال هيئة إدارية وإشرافية مميزة.

وتعمل الحضانات الحكومية في الشارقة وفق خطة تعليمية معتمدة على مدار 11 شهراً تسهم في إكساب الطفل المهارات الحركية والسلوكية والتعليمية من خلال جدول يومي وبالاستفادة من خبرات المعلمات والمشرفات في كل حضانة ووجه المجلس برفع الموازنة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة.

تسوية

وناقش المجلس مشروع أعمال التسوية الترابية لموقع دائرة التنمية الاقتصادية في خورفكان وذلك وفق الخطة التنموية التي تتبناها الإمارة، ووجه المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة اطلع المجلس على مذكرة هيئة مطار الشارقة حول حصول شركة الشارقة لخدمات الطيران على اعتماد سلامة المناولة الأرضية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي «اياتا» والتي تمثل نظاماً دولياً معتمداً لتقييم عمليات الإدارة والرقابة لدى الشركات التي تقدم خدمات المناولة الأرضية للناقلات الجوية في المطارات، وبارك المجلس هذا الإنجاز وقدم شكره لهيئة مطار الشارقة الدولي.

أهداف

واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة المتضمنة مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة.

كما اطلع المجلس على عدد من المراسيم الصادرة من صاحب السمو حاكم الشارقة. ‏‫‬