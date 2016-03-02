منصور بن زايد يبحث التعاون مع رئيس«الصداقة بين الإمارات واليابان»

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في مكتب سموه في قصر الرئاسة أمس، كيتشيرو أوكابي رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة بين دولة الإمارات واليابان وعدداً من أعضاء الجمعية.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات واليابان في شتى المجالات، خاصة العلاقات الاقتصادية والثقافية والاستثمارية.

وأشاد سموه بالدور الذي تقوم به جمعية الصداقة في دفع مسيرة علاقات الصداقة بين البلدين إلى آفاق جديدة من التفاهم والتقارب والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالخير والمنفعة على شعبي البلدين الصديقين. وحضر اللقاء سلطان الحميري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الخدمات المساندة.