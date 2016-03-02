عبدالله بن زايد ووزير الشؤون الخارجية المجري يبحثان التعاون

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في ديوان عام الوزارة أمس بيتر سيراتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة لدى جمهورية المجر.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها خاصة في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقد وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية المجر.