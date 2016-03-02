أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: "كلنا شركاء في مسؤؤلية انتشار الإرهاب" - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - حالة من الغضب الشديدة لأهالي الإسكندرية وغلق تام لشارع الكنيسة المرقسية -
ميلان يتغلب على باليرمو برباعية في الدوري الإيطالي -
«بمشاركة صلاح».. روما يفوز على بولونيا بثلاثية في «الكالتشيو» -
فيديو| إبراهيموفيتش يقود «اليونايتد» للصعود للمركز الخامس -
التعادل الإيجابي يحسم لقاء سامبدوريا وفيورنتينا في «الكالتشيو» -
العثور على عبوتين مجهولتين يشتبه في كونهما متفجرتين بمطروح -
الشيخ خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها - لعلهم يفقهون -
جمعة: مفجرو كنيستي مارجرجس والمرقسية «في الدرك الأسفل من النار» -
الدفع بعناصر خاصة من القوات المسلحة لمساعدة الشرطة في تأمين الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

عبدالله بن زايد ووزير الشؤون الخارجية المجري يبحثان التعاون

Google+ Print
عبدالله بن زايد ووزير الشؤون الخارجية المجري يبحثان التعاون عبدالله بن زايد ووزير الشؤون الخارجية المجري يبحثان التعاون

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في ديوان عام الوزارة أمس بيتر سيراتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة لدى جمهورية المجر.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها خاصة في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقد وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية المجر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية