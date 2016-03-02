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حاكم الفجيرة يثمن جهود هيئة الطاقة في أبوظبي

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حاكم الفجيرة يثمن جهود هيئة الطاقة في أبوظبي حاكم الفجيرة يثمن جهود هيئة الطاقة في أبوظبي

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بقصر سموه بالرميلة أمس، الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس هيئة الطاقة في أبوظبي.

وثمن صاحب السمو حاكم الفجيرة خلال اللقاء جهود هيئة الطاقة في أبوظبي، متمنياً للشيخ عبدالله آل حامد وللهيئة التوفيق والنجاح في مهام عملها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

من جانبه شكر الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على حسن الاستقبال والحفاوة الكبيرة التي أحاطته بها إمارة الفجيرة.

وحضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.

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