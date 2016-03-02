55 مليوناً تعويضات للمتأثرين من مشاريع الشارقة

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس كافة التعويضات المستحقة للمتأثرين من المشاريع التطويرية في الشارقة، وبقيمة إجمالية تقدر بنحو 55 مليون درهم سيتم صرفها الأسبوع المقبل لـ113 مستفيداً في مختلف المدن والمناطق التابعة للإمارة.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الرامية إلى توفير الحياة المستقرة، والعيش الكريم لأبنائه المواطنين، اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة سداد مديونية عدد من الحالات المعروضة عليها.

ومن جهة ثانية أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قراراً إدارياً لسنة 2016، بشأن تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في الوطن العربي. ونص القرار في مادته الأولى، على أن يعاد تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية في الوطن العربي، برئاسة عبد الله سالم الطريفي، وعضوية كل من الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، المنبثقة عن الجامعة العربية، نائباً لرئيس مجلس الأمناء، والدكتور علي محمد عبد العزيز بن درويش، والأستاذ الدكتور حسين عبد الله حسن التميمي، والأستاذ الدكتور عز الدين سالم خليفة، والدكتور إبراهيم علي عبد الله المنصوري، والدكتور عزام حسين أرميلي.

3 سنوات

كما نصت المادة الثانية على أن تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، بقرار من صاحب السمو حاكم الشارقة، تبدأ من أول اجتماع له، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

على أن يعمل بهذا القرار، اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

واستقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مساء أمس، وفداً من وكالة الإمارات للفضاء ضم كلاً من الدكتور خليفة محمد الرميثي، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، والدكتور محمد ناصر الحبابي مدير عام الوكالة، وعدد من مسؤولي الوكالة، وذلك بمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.

وأطْلَع سموه الوفد الضيف على محتويات المركز وأهم أقسامه ومرافقه وقاعاته المجهزة بأحدث ما توصلت إليه التقنيات في عرض علوم الفضاء والتعريف بها، كما أوضح لهم بأن المركز يحوي قبة فلكية لعرض مجرات السماء بكواكبها ونجومها، وتوظف كذلك في عرض جملة من الأفلام الفضائية العلمية إلى جانب عرض فيلم "دين القيمة" الذي يحكي بداية خلق الكون إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وتابع صاحب السمو حاكم الشارقة والوفد الضيف بعض العروض والتسجيلات المباشرة الحية للكواكب والنجوم عبر شاشات موصولة بمرصد مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، كما تفضل سموه خلال اللقاء بتبادل الدروع التذكارية مع وفد وكالة الإمارات للفضاء.

تفاصيلوكان قد تم الإعلان عن اعتماد تعويضات المتأثرين من المشاريع التطويرية خلال اتصال هاتفي من وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، مع برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة.

وقال وليد الصايغ: رغم وجود التزامات مالية عديدة على الحكومة، فإن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، يوجه دائرة المالية المركزية بإعطاء أولوية خاصة للتعويضات.وأكد أن التعويضات البالغ قيمتها 55 مليون درهم تشمل 113 مستفيداً موزعين على النحو التالي: 17 مستفيداً في مدينة الشارقة «مناطق الصبخة، والصناعية 4، والنباعة، والفشت، والمرقاب، وأم الطرافة»، و41 مستفيداً في مدينة خورفكان، و49 مستفيداً في دبا الحصن، و4 مستفيدين في مدينة كلباء ووادي الحلو. وستقوم دائرة المالية المركزية بتجهيز الدفعات وتسليمها إلى دائرة التعويضات في دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة خلال يومين، ومن ثم سيتم تسليمها إلى المستفيدين خلال الأسبوع المقبل.

وأكد راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة، أن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة 12 مبلغ 27 مليوناً و 647 ألف درهم، لسداد مديونية 106 حالات من فئة المطلوبين قانونياً، وفئة المحكوم عليهم بقضايا مالية، وفئة المعسرين، وفئة المتوفين.

وأوضح رئيس اللجنة أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة 12، بلغ 297 مليوناً و191 ألف درهم، وبلغ مجموع المستفيدين 753 حالة.

مسكن لمواطن

استجاب صاحب السمو حاكم الشارقة لنداء أحد المواطنين بتوفير مسكن، موجهاً سموه دائرة الإسكان بسرعة تنفيذ منزل له على أن يكون جاهزاً عند عودته من خارج الدولة. جاء ذلك خلال مداخلة لصاحب السمو حاكم الشارقة مع برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة.

وأوضح المهندس خليفة الطنيجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الإسكان أنه تم التواصل مع صاحب الشكوى، مشيراً إلى أن من شروط السكن أن يكون صاحب الطلب متزوجاً، وبما أنه لم يعد متزوجا فتم إلغاء طلبه، ولكن بناء على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة سيتم بناء المسكن حيث تم التنسيق مع بلدية مدينة الشارقة لاختيار التصميم المناسب لبدء التنفيذ.