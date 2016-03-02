طيران العراق والتحالف الدولى ينفذ 41 طلعة جوية ضد داعش

>نفذ طيران العراق والتحالف الدولى 41 طلعة جوية ضد مواقع ومسلحى وآليات تنظيم(داعش) الإرهابى فى مناطق متفرقة بالعراق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة العراقية مساء اليوم الثلاثاء أن طيران التحالف الدولى نفذ 15 طلعة قتالية فى مناطق تلعفر الموصل وسنجار بمحافظة نينوى والشرقاط وسامراء بصلاح الدين والفلوجة والنعيمية بالأنبار، أسفرت عن تدمير سيارة وموقعا قتاليا للتنظيم وقتل 11 إرهابيا ودمرت مدفعا مضادا للطائرات وثلاثة أنفاق وموقع لتجمع مسلحى التنظيم.

وقصف طيران التحالف تجمعا لعناصر داعش فى منطقة الثرثار بالأنبار مما أسفر عن تدمير 29 سيارة مسلحة ومدفع تابع للتنظيم ومخزن للعتاد فى منطقة الكصيرات، وسيارتين مفخختين فى منطقة البرازية بقطاع عمليات الجزيرة.

كما نفذ طيران القوة الجوية العراقى 8 طلعات قتالية وطيران الجيش 18 طلعة قتالية على مختلف قواطع العمليات.. فيما نفذ طيران الجيش 10 غارات استهدفت تجمعات لمسلحى داعش بقطاع قيادة عمليات بغداد أسفرت عن قتل 5 ارهابيين وتدمير كرفان فى منطقة النعيمية جنوبى الفلوجة بالأنبار وتدمير سيارة مزودة برشاش أحادى عيار 23 مم ومدفع رشاش من عيار 21,7 مم فى منطقة النعيمية وقصف موقع يتحصن به عدد من الإرهابيين فى منطقة أبو غريب غربى بغداد، كما قتلت 10 إرهابيين ودمرت أسلحتهم فى جزيرة سامراء بصلاح الدين شمالى العراق.