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أخبار ليبيا.. مقتل جنديين بالجيش الليبى جراء اشتباكات مع داعش

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أخبار ليبيا.. مقتل جنديين بالجيش الليبى جراء اشتباكات مع داعش أخبار ليبيا.. مقتل جنديين بالجيش الليبى جراء اشتباكات مع داعش
ركزت أخبار ليبيا أمس على واقعة مقتل جنديين بالجيش الليبى وإصابة أربعة جراء الاشتباكات مع داعش، فيما تناولت أخبار ليبيا مغادرة فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسى ورئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية إلى تونس.

أخبار ليبيا


>تناولت أخبار ليبيا نبأ مقتل جنديين بالجيش الليبى وإصابة أربعة آخرين، جراء الاشتباكات مع تنظيم "داعش" الإرهابى بضواحى تيكا غرب مدينة بنغازى شرق ليبيا.

وأكد مصدر عسكرى، الاثنين، أن قوات الجيش تصدت لمحاولة تقدم تنظيم "داعش" بضواحى تيكا غرب مدينة بنغازى، لافتًا إلى أن تنظيم "داعش" حاول التقدم باتجاه ضواحى منطقة تيكا بهجوم انتحارى.

ونقلت أخبار ليبيا عن المصدر العسكرى بأن المعارك أسفرت عن سقوط قتيلين من قوات الجيش الليبى وأربعة جرحى آخرين، وكبدت تنظيم "داعش" خسائر فى الأرواح والعتاد والتصدى لمحاولة التقدم.

كانت قوات الجيش الليبى المتمثلة فى الكتائب "302 و304 و308، وكتيبة الشهيد على الثمن (التبو)" قد شنت هجومًا مباغتًا، وسيطرت على ضواحى منطقة تيكا غرب مدينة بنغازى.

فيما تناولت أخبار ليبيا أمس مغادرة المهندس فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسى ورئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبى مطار القاهرة الدولى متوجهًا إلى تونس فى إطار جهوده لبحث آخر تطورات الوضع فى ليبيا.

ويواصل "السراج" الذى غادر على رأس وفد يضم تسعة من أعضاء ومساعديه مباحثاته مع كبار المسئولين فى تونس والشخصيات الليبية المقيمة هناك لبحث تدشين حكومة الوفاق الوطنى الليبية بعد فشل اعتمادها من مجلس النواب الليبى خلال الجلسات التى تم عقدها الأسبوع الماضى.

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