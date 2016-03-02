الجبورى يؤكد لعشائر الأنبار ضرورة الاستعانة بالجهد الدولى لإعادة الإعمار

>نبه رئيس مجلس النواب العراقى د. سليم الجبورى إلى أن الوضع الاقتصادى الذى تمر به الحكومة لا يؤهلها للقيام بمهمة إعادة الإعمار المكلفة مما يضطرنا إلى الاستعانة بالجهد الدولى متمثلا بالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولى فى هذه المهمة.

وناقش الجبوري، خلال لقائه مساء اليوم الثلاثاء مع وفد شيوخ عشائر محافظة الأنبار برئاسة الشيخ ماجد على السليمان- واقع محافظة، وخولوا رئيس البرلمان بالبدء فى مشروع "نهضة الأنبار" وإعادتها إلى سابق عهدها.

وأكد رئيس البرلمان العراقى ضرورة دعم وتقوية الحشد العشائرى والأجهزة الأمنية المحلية بالأنبار من أجل استكمال تحرير ما تبقى من المحافظة من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابى والسيطرة أمنيا على ما تحرر من الأرض التى احتلها داعش.