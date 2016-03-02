مدرب بتروجيت لـ في الجول: سنحاول إيقاف الأهلي بالترابط الجماعي

أكد محمد إبراهيم مدرب عام نادي بتروجيت أن مباراة الأهلي ستكون غاية في الصعوبة، وأنه فريق لا يمكن إيقافه بشكل فردي.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بتروجيت مساء غدا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري.

وقال محمد إبراهيم في تصريحات لـ FilGoal.com: "من الصعب جدا إيقاف كل مفاتيح الأهلي داخل الملعب، لأنها عديدة ومتنوعة".

إبراهيم أتبع "إذا نجحنا في إيقاف عبد الله السعيد، فإبمكان رمضان صبحي أو صالح جمعة أو حسامن غالي صنع الفارق".

وأضاف "لذلك سنواجههم بالترابط الجماعي، وأن نلعب كرة جماعية ونبادلهم الهجوم".

إبراهيم أتم "لدينا العديد من الغيابات في المباراة مثل الأهلي، فسيغيب عنا محمد رجب وشيميس بيكلي على سبيل المثال، لكننا سنحاول تعويض غيابهم".