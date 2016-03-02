بلاغ للنيابة العامة بالإسكندرية يطالب بالكشف عن سلامة القوى العقلية لعكاشة

تباشر النيابة العامة بالإسكندرية التحقيق فى البلاغ رقم 2853 لسنة 2016، والذى تقدم به المحامى طارق محمود وطالب فيه النائب العام بتشكيل فريق طبى للكشف على سلامة القوى العقلية لتوفيق عكاشة، ومسئوليته عن أفعاله الشخصية بعد إستئذان رئيس مجلس النواب.

وقالت الدعوى أنه بتاريخ 27 فبراير خرج توفيق عكاشة كضيف فى برنامج مصر اليوم على قناة الفراعين بحالة غير طبيعية ويهذى بكلام غير مفهوم عن تفاوضه مع السفير الإسرائيلى بالقاهرة خلال اللقاء الذى جمعهما فى منزله على بناء 10 مدارس مقابل المذبحة التى أرتكبتها دولته بمدرسة بحر البقر، وأن تتوسط إسرائيل لحل ازمة سد النهضة ما بين مصر وإثيوبيا، وأن تدعم زراعة القطن لتصنيع ملابس داخيلة تغزو أوروبا، على حد قوله.

وأضافت الدعوى أن توفيق عكاشة قد ظهر متوتراً، وتحدث فى البرنامج وكأنه يقود البلاد بل أنه قام بخلع بعض ملابسه على الهواء وهو ما يؤكد وقوع المقدم ضده تحت ضغوط نفسية غير طبيعية تجعله من الممكن أن يأتى بأفعال تشكل خطراً على حياته، وهو ما يستلزم توقيع الكشف الطبى على قواه العقلية، خوفاً من تدهور حالته ووصولها لمرحلة الخطورة على حياته.

وطالبت الدعوى بمخاطبة رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عن عكاشة، وتشكيل فريق طبى للكشف على سلامة قواه العقلية، مضيفاً أنه طلب التحفظ على توفيق عكاشة فى مكان أمن ومراقبة أفعاله حتى لا يأتى بأفعال تشكل خطراً على حياته.

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