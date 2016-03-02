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مدرسة مغتربة بالفيوم تتهم زميلها بالتعدى عليها بالضرب

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مدرسة مغتربة بالفيوم تتهم زميلها بالتعدى عليها بالضرب مدرسة مغتربة بالفيوم تتهم زميلها بالتعدى عليها بالضرب
حررت مُدرسة محضرا بمركز شرطة طامية بالفيوم منذ قليل ضد زميلها فى المدرسة اتهمته فيها بمحاولة التعدى عليها بالضرب وتوجيه لها ألفاظ غير لائقة، وذلك فى المحضر رقم 913 ادارى مركز طامية فى الفيوم.

وقالت خلود عنتر من محافظة الشرقية، إنها عينت مدرسة لغة إنجليزية ضمن مسابقة 30 ألف فى مدرسة بمركز طامية فى الفيوم، وتعيش مغتربة هناك ومنذ وصولها إلى المدرسة وزميلها مدرس الرياضيات يسيئ تعامله معها، وفى آخر مرة خلال معاقبتها لأحد التلاميذ تدخل وعنفها أمامهم، وعقب انتهاء الحصة توجهت للمعمل لتوجيه اللوم إليه، فبادر بسبها بألفاظ خارجة وقذف كوب مياه فى وجهها وتدخل زملاؤها لفض المشاجرة.

وأضافت المدرسة أنها توجهت لمركز الشرطة وحررت محضرا، وحملت حقيبتها وعادت للشرقية خوفا من التعرض لأى أذى من زميلها أو أسرته، خاصة أنهم فى بلد ريفى، معربة عن خوفها من عودتها للعمل مرة أخرى بسبب الحادث.


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