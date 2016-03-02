إصابة مجند شرطة أثناء تصدية لمهربى أفارقة على الحدود الشرقية

أصيب مجند شرطة بطلق نارى، أثناء تصدية لمحاولة تهريب من قبل مهربين أفارقة من الجانب المصرى إلى إسرائيل عبر الحدود الدولية.>وقالت مصادر أمنية وطبية، إن المجند محمود ر ع 21 سنة، نقل من موقع خدمتة عند العلامة الدولية رقم 28 على الحدود الدولية مع الأراضى الفلسطينة المحتلة لمستشفى العريش.

وأكدت المصادر، أن الإصابة على إثر إشتباكات مع مجموعة من عصابات تهريب الأفارقة وتصدى لهم المجند.

مصدر طبى: وصول قتيل ومصاب لمستشفى رفح المركزى فى شمال سيناء

وصول مصاب بطلق نارى لمستشفى رفح المركزى

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