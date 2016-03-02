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نقيب الممثلين: ضابط رش "جردل بول"على مريهان حسين ووصف فنانات مصر بالعاهرات

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نقيب الممثلين: ضابط رش "جردل بول"على مريهان حسين ووصف فنانات مصر بالعاهرات نقيب الممثلين: ضابط رش "جردل بول"على مريهان حسين ووصف فنانات مصر بالعاهرات
قال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إنه شاهد الفنانة مريهان حسين "مبلولة" داخل مقر الشرطة بالهرم، وتابع:" عندما قلت لها ما هذا قالت لى ضابط الشرطة أغرقنى بجرد البول الموجود داخل حمام الحجز"، مشدداً على أن ضابط الشرطة حاول الاعتداء عليه وعلى الفنانة مستخدمًا أقذر الألفاظ حسب قوله.

وأضاف "زكى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أن ضابط الشرطة صاحب الواقعة سب الفنانة مريهان بلفظ "العاهرة" ووصف فنانات بالعاهرات أثناء وجودى بمقر الشرطة، وتابع:"أنا هعتبر الحادث استثنائى مؤقتاً إلى أن يرد اعتبرنا لأن اللى بحكيه ده بعينى وبودنى سمعته وشفته مش حد حكالى".

واستطرد "زكى" قائلاً:" الفنانة مريهان حسين قالت لى إن ضابط الشرطة أخرج "أندر وير" خاص بها من شنطتها، وأخذ بالتلويح به أمام المارة.. وقالت لى أيضاً أن الضابط أدخلها حمام الحجز وجاء بجردل البول وأغرقها به".


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