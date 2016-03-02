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وزير الداخلية يحيل أمين ورقيب شرطة للاحتياط لاعتدائهما على أطباء بالإسكندرية

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وزير الداخلية يحيل أمين ورقيب شرطة للاحتياط لاعتدائهما على أطباء بالإسكندرية وزير الداخلية يحيل أمين ورقيب شرطة للاحتياط لاعتدائهما على أطباء بالإسكندرية
قرر اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، إيقاف كلٍ من ( أمين الشرطة هانى مصطفى أحمد محمود، من قوة إدارة الترحيلات بالإسكندرية، وشقيقه رقيب سرى طارق مصطفى أحمد محمود من قوة قسم شرطة العطارين)، عن العمل وإتخاذ إجراءات إحالتهما للإحتياط للصالح العام.

كان قد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بوقوع مشاجرة داخل المستشفى الجامعى بالإسكندرية بين أمين ورقيب الشرطة المذكوران وزوجة الأول كطرف أول، وعدد من الأطباء وهم "أحمد جميل متولى و محمد طارق شعبان وعبد الله السيد عبد القادر وشيرين سليمان السيد"، لوقوع مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة إثر إدعاء الطرف الأول تقاعس الطرف الثانى عن علاج والد فردى الشرطة، أسفر عن إصابة إثنين من الأطباء بإصابات متعددة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما تم تكليف قطاع مصلحة الأمن العام بسرعة إجراء التحريات حول حقيقة الواقعة وتقديمها للنيابة العامة لإتخاذ إجراءاتها.

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