طاهر الخولى لـ"خالد صلاح": ما فعله نائب التطبيع سب وقذف وتهديد للحياة الخاصة

قال المستشار طاهر الخولى، محامى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد "نائب التطبيع" لرفع الحصانة البرلمانية عنه وتطبيق مواد قانون العقوبات عليه كونه خاض فى العرض والسمعة والشرف واتهامات باطلة لا تستند إلى أية دلائل، بالإضافة إلى غلق القناة التى يمتلكها لمخالفتها لميثاق الشرف الإعلامى، متابعا: "خاطبنا غرفة صناعة الإعلام لاتخاذ موقف تجاه التجاوزات التى قام بها النائب".

وأضاف "الخولى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح عبر فضائية "النهار"، أن ما فعله "نائب التطبيع" يمثل سبا وقذفا وتهديدا وتشهيرا والتعرض لحرمة الحياة الخاصة وجميعها جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات بالحبس، وتابع: "ما قاله النائب توفيق عكاشة يهدد النظام العام والآداب والسكينة العامة وخروجاً عن الحرية العامة واعتداء على الحرية الشخصية، ويعد مناقضا ومخالفا للدستور اللى البيه حلف اليمين فى مجلس النواب أنه سيحافظ على الدستور"، واستطرد المستشار طاهر الخولى، قائلا: "نعيش الآن فى ظل إعلام الزيطة والبلطجة".

ووجه "الخولى" رسالة مجلس النواب قال خلالها "أيها السادة النواب الحنجريون أفيقوا مما أنتم فيه فمجلس النواب ليس مثل الفضائيات تخوضون فيها المعارك بجهل وإسفاف.. عليكم واجب وطنى ومسئولية كبيرة فى التحديات التى تواجه هذا الوطن فكونوا على قدر المسئولية واصطفوا كالبنيان المرصوص".

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