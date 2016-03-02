الثعلب الصغير (3) - حازم يكشف: انهرت باكيا في إيطاليا بسبب ' وأنا من البداية يا غربة بتحمل '

كشف حازم إمام أسطورة نادي الزمالك عن بكاءه مرتين في مشواره بإيطاليا بقميص نادي أودينيزي من بينهما مرة بسبب أغنية "وأنا من البداية يا غربة بتحمل".

حازم إمام انتقل إلى أودينيزي ووصل إلى إيطاليا في الرابع من أغسطس 1996. مشوار احترافي شهد بكاء رمز الزمالك مرتين.

وقال حازم إمام: "اعتدت دائما على السهر والسفر في شهر أغسطس، فكان الأجازة بالنسبة لي. وبعد يوم من وجودي في العجمي ذهبت إلى إيطاليا".

وتابع "الأجواء في إيطاليا وقتها كانت صعبة. وصلت في تمام السادسة مساء فوجدت هدوء تام وظلام شديد، شعرت باكتئاب".

وأوضح في ظهوره مع قناة CBC وبرنامج (صاحبة السعادة) "كان يوجد أحد الأشخاص مصري الجنسية في انتظاري، وقتها قام بتشغيل (شريط كاست) وأغنية (أنا من البداية يا غربة بتحمل)".

وأضاف مازحا "أغنية جاءت على الجرح تماما، بعدها ذهبت إلى غرفتي ووجدتها صغيرة والظلام يسود فتحدث مع والدي والدتي ثم انهرت باكيا. كل ذلك في يومي الأول في مدينة أودينيزي.

دقيقة فقط!

وماذا عن البكاء للمرة الثانية في إيطاليا؟ هذا ما كشفه حازم إمام.

وتحدث رمز الزمالك قائلا: "خلال المباريات الأولى كنت احتياطي، بدأت أشعر بالقلق، ثم جاءت اللحظة ودفع بي زاكيروني".

وأردف "دخلت أرض الملعب في الدقيقة 60، بعدها مباشرة تم طرد أحد لاعبي الوسط من فريقنا، فرأيت المدرب يُخرجني من الملعب ويشارك لاعب أخر كبديل. بعد دقيقة واحدة من مشاركتي".

"لم أكن أصدق ما أرى، في طريق عودتي انهرت باكيا والتف حولي اللاعبين لمواساتي".

وأتم "في المباراة التالية وجدت لافتة في المدرجات من جمهور أودينيزي مكتوب عليها "دموعك أغلى من 1000 هدف"هذه اللحظة منحتني دفعة كبيرة للنجاح بعد ذلك".

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