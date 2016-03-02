برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 2\3/2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:

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الأسد على الصعيد الصحى:

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تأتيك فرصة للعمل فى مكان ناجح وبقيادة محترفين، ولكن كن حذرًا مع المحترف قبل تشكيل شراكة معه، هناك احتمالات أنه قد يرفع المقابل المادى الجديد الخاص بك، لكن رغم احترافية العمل الجديد إلا أن المكان القديم يظل أفضل لاعتيادك عليه.>على الصعيد العاطفى:>هناك احتمالات كبيرة بأنك ذاهب لمقابلة شخص ما، وتقع فى الحب اليوم، ولكن انتبه أنه على الرغم من أنك مناسب تماماً للطرف الآخر، سوف تتطلب تعديلات من أجل السماح بعلاقة تصبح دائمة بدلا من أنها مجرد نزوات.اليوم قد تتحول إلى أن تكون غريبا بعض الشىء، الحدث الذى يتوقع أن يكون فرصة كبيرة سيحدث اليوم، من المهم أن تحاول فهم الاتجاه الذى كانوا يدفعونك إليه، يمكن الكشف عن الطريق الصحيح فى هذه المرحلة سيكون له تأثير قوى على حياتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد: العديد من الفرص الجيدة فى انتظارك، لكنها تتطلب قدرا كبيرا من الالتزام الذى يبدو أنه خيار متوفر لك، كل شىء على ما يرام بالنسبة لك لوضع هذه الفرصة قيد التنفيذ، ترقب حدث شخصى مهم، أنت لطيف فى التصرف وهذا ما يساعدك على تكوين علاقات جديدة.