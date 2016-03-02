أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: "كلنا شركاء في مسؤؤلية انتشار الإرهاب" - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - حالة من الغضب الشديدة لأهالي الإسكندرية وغلق تام لشارع الكنيسة المرقسية -
ميلان يتغلب على باليرمو برباعية في الدوري الإيطالي -
«بمشاركة صلاح».. روما يفوز على بولونيا بثلاثية في «الكالتشيو» -
فيديو| إبراهيموفيتش يقود «اليونايتد» للصعود للمركز الخامس -
التعادل الإيجابي يحسم لقاء سامبدوريا وفيورنتينا في «الكالتشيو» -
العثور على عبوتين مجهولتين يشتبه في كونهما متفجرتين بمطروح -
الشيخ خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها - لعلهم يفقهون -
جمعة: مفجرو كنيستي مارجرجس والمرقسية «في الدرك الأسفل من النار» -
الدفع بعناصر خاصة من القوات المسلحة لمساعدة الشرطة في تأمين الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 2\3/2016

Google+ Print
برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 2\3/2016 برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 2\3/2016
أنت من المحتمل أن تشارك فى بعض الأعمال الخيرية والتى سوف تستغرق الكثير من الوقت، قد تحتاج إلى إجراء بعض القرارات الصعبة مثل ما إذا كان البقاء فى هذه المنظمة الخيرية جيدا أم لا، وهل ستعود عليك مساعدة الآخرين بعائد مادى أم لا.

على الصعيد العاطفى: سوف تجد صعوبة فى تكريس الكثير من الوقت كما كنت ترغب مع شريك حياتك بسبب الضغوط الناجمة عن عدد من العوامل الخارجية، الالتزامات المهنية تؤدى إلى تآكل معظم وقتك، تأكد من أنك تعطى الشريك حقه فى جزء من وقتك أم لا، كن حذرا من بعض الخلافات التى ستعصف بكم..

الجدى على الصعيد الصحى: أنت عرضة للعدوى الآن؛ لذا، فمن الأهمية لك أن تستخدم أدوات النظافة منفصلة عن غيرك مثل الصابون والمشط، يمكن أن تصاب بالعدوى فى الأيام القليلة الماضية، يفضل أن تأخذ الفيتامينات لتحسين مناعتك والصحة، تأكد أنك على مستوى عال من النظافة فى منزلك وذلك لتقليل فرصة حدوث عدوى.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى: تحتاج إلى أن تكون متواضعا قليلا مع أصدقاؤك، هذا هو أفضل وقت للبدء فى تحليل الأنشطة السابقة الخاصة بك بدلا من انتقاد الآخرين لك، إنها فرصة نادرة من التأمل بالنسبة لك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى