برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 2\3/2016

أنت من المحتمل أن تشارك فى بعض الأعمال الخيرية والتى سوف تستغرق الكثير من الوقت، قد تحتاج إلى إجراء بعض القرارات الصعبة مثل ما إذا كان البقاء فى هذه المنظمة الخيرية جيدا أم لا، وهل ستعود عليك مساعدة الآخرين بعائد مادى أم لا.

على الصعيد العاطفى: سوف تجد صعوبة فى تكريس الكثير من الوقت كما كنت ترغب مع شريك حياتك بسبب الضغوط الناجمة عن عدد من العوامل الخارجية، الالتزامات المهنية تؤدى إلى تآكل معظم وقتك، تأكد من أنك تعطى الشريك حقه فى جزء من وقتك أم لا، كن حذرا من بعض الخلافات التى ستعصف بكم..

الجدى على الصعيد الصحى: أنت عرضة للعدوى الآن؛ لذا، فمن الأهمية لك أن تستخدم أدوات النظافة منفصلة عن غيرك مثل الصابون والمشط، يمكن أن تصاب بالعدوى فى الأيام القليلة الماضية، يفضل أن تأخذ الفيتامينات لتحسين مناعتك والصحة، تأكد أنك على مستوى عال من النظافة فى منزلك وذلك لتقليل فرصة حدوث عدوى.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى: تحتاج إلى أن تكون متواضعا قليلا مع أصدقاؤك، هذا هو أفضل وقت للبدء فى تحليل الأنشطة السابقة الخاصة بك بدلا من انتقاد الآخرين لك، إنها فرصة نادرة من التأمل بالنسبة لك.