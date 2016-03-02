حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 2 مارس

برج الجوزاء على الصعيد المهنى....

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برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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عندما تشعر بالملل من العمل، سيجعلك ذلك ليس لديك الحماسة للاستمرار فيه، لذلك عليك التجديد، أو الذهاب لأماكن مختلفة للاسترخاء، حتى تعود بروح جيدة.لشريك حياتك عليك حق، ولذلك يجب عليك أن تراعى حقه ووضع الاهتمام به على قمة أولوياتك، لذلك قم بمفاجأته بأخذه لمكان يحبه، سيشعر وقتها باهتمامك به، وستتحسن العلاقة بينكما.مشاكل المعدة قد تؤدى إلى شعورك بتعكر مزاجك، لذلك قم بحل هذه المشاكل والذهاب للطبيب، الذى سينظم لك وجباتك الغذائية، وسيساعدك على الشعور بحالة صحية أفضل.>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

إن كان الجميع يصفونك بأنك تتحدث أكثر ما تسمع، لذلك عليك أن تستمع لهم بإنصات، كى لا يبتعدون عليك، فاستماعك إليهم يشعرهم بالاهتمام، ويقوى العلاقة بينكم.