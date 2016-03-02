حظك اليوم لبرج الدلو الأربعاء 2016/3/2

حظك اليوم لبرج الدلو :

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:



>على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو :

>بعض التوترات ستصاحب أبناء هذا البرج فى أعمالهم بسبب عدم وضوح هدفهم الأساسى والقيام بأكثر من مهام فى نفس الوقت، لذلك حاولوا أن تحددوا اهدافكم وأن تعملوا على تحقيقها دون أن تنشغلوا بأكثر من اتجاه.>مازال الحب هو أهم العناصر التى تدفع بهذا البرج إلى الأمام فمازال الاهتمام من قبل شريك حياتهم بمليء حياتهم بالسعادة والطاقة التى ليس لها حدود، لذلك لا تتخلوا عنه مهما كانت الأسباب حتى تتحسسون طريقكم إلى النجاح على كافة المستوايات .>استقرار كبير فى حالتهم الصحية فلا داعى للقلق بشأن أى الام سيواجهوها أو يتعرضون لها، فمستوى حالتهم الصحية سيرتفع بشكل كبير نظرا للراحة النفسية التى يعيشونها بالنسبة للجانب العاطفى .>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.