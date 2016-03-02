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حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 2 مارس

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حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 2 مارس حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 2 مارس

على الصعيد المهنى....
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استغل دخلك من العمل فى الادخار، وتكوين ثروة تساعدك على إقامة مشروعك الخاص، فأنت لا تحب التقيد بمواعيد عمل، والالتزام بهذه القيود.

برج السرطان على الصعيد العاطفى..
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حاول أن تستمع لشريك حياتك، وحل مشاكله المختلفة، فهذا من شأنه أن يقرب بينكما بشكل أكبر، ويحافظ على علاقتكما قوية.

على الصعيد الصحى..


>صحتك من أهم الجوانب فى حياتك، لذلك حافظ عليها ووازن بينها وبين جوانب حياتك المختلفة، ومارس الرياضة، حتى تحصل على لياقة بدنية عالية.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>إن شعرت أن الأمور لا تسير على ما يرام، فلا تحزن فهذه فترة، وستمر بالتأكيد، ثق بذلك حتى تستطيع تجاوز هذه الأزمات.

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مصر 365

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