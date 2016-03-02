حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 2 مارس

برج السرطان على الصعيد المهنى....

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برج السرطان على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

استغل دخلك من العمل فى الادخار، وتكوين ثروة تساعدك على إقامة مشروعك الخاص، فأنت لا تحب التقيد بمواعيد عمل، والالتزام بهذه القيود.حاول أن تستمع لشريك حياتك، وحل مشاكله المختلفة، فهذا من شأنه أن يقرب بينكما بشكل أكبر، ويحافظ على علاقتكما قوية.>صحتك من أهم الجوانب فى حياتك، لذلك حافظ عليها ووازن بينها وبين جوانب حياتك المختلفة، ومارس الرياضة، حتى تحصل على لياقة بدنية عالية.>إن شعرت أن الأمور لا تسير على ما يرام، فلا تحزن فهذه فترة، وستمر بالتأكيد، ثق بذلك حتى تستطيع تجاوز هذه الأزمات.