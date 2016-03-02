حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 2 مارس

برج السرطان على الصعيد المهنى....استغل دخلك من العمل فى الادخار، وتكوين ثروة تساعدك على إقامة مشروعك الخاص، فأنت لا تحب التقيد بمواعيد عمل، والالتزام بهذه القيود.
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برج السرطان على الصعيد العاطفى..حاول أن تستمع لشريك حياتك، وحل مشاكله المختلفة، فهذا من شأنه أن يقرب بينكما بشكل أكبر، ويحافظ على علاقتكما قوية.
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على الصعيد الصحى..
>صحتك من أهم الجوانب فى حياتك، لذلك حافظ عليها ووازن بينها وبين جوانب حياتك المختلفة، ومارس الرياضة، حتى تحصل على لياقة بدنية عالية.
توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
>إن شعرت أن الأمور لا تسير على ما يرام، فلا تحزن فهذه فترة، وستمر بالتأكيد، ثق بذلك حتى تستطيع تجاوز هذه الأزمات.