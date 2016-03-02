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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 2 مارس

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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 2 مارس حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 2 مارس

برج الحمل على الصعيد المهنى....
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يعتمد مواليد برج الحمل على الاعتماد على قدراتهم فى الإبداع فى مجال العمل مما يجعلهم متميزون طوال الوقت يقدمون أفكار جديدة تجعلهم محل تقدير، يمكنهم متابعة أكثر من عمل طوال الوقت ولديهم قدرة على مد كبيرة من العلاقات فى مجال العمل، يقولون الحقيقة ويبتعدون عن الكذب والمبالغة، وعند التعامل معهم نشعر بالرضا والراحة فى المحيط العملى.

برج الحمل على الصعيد العاطفى..
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لا يستطيع مواليد برج الحمل أن يدخلوا علاقة عاطفية كاملة فهم دائم سرعان ما يفشلون فهم لا يقدمون للحبيب ما يحتاج ولا يعترفون بأخطائهم مهما يحدث وهذا ما يجعل الحبيب سرعان ما يمل ويبتعد عن محيط الحياة التى كان يتمنى أن يستمر فيها ولكن كثرة الضغوط تفسد الحياة وتجعل انتهائها أفضل من الاستمرار بلا جدوى .

على الصعيد الصحى..


>تتعرض لوعكة صحية وترى أن التحاليل الطبية التى قمت بها مؤخرا تشير إلى بعض المشاكل، يجب أن يكون لديك خطة صحية حتى تعيد بناء ماخسرته من صحتك فى الأيام الماضية، كن قادر على مواجهة الموقف بشجاعة ولا تتخاذل أو تخشى المواجهة .

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>تتوقع لك الأبراج مزيد من التقدم فى المجال العملى، عليك أن تسع اكثر حتى تجد نتيجة مازرعت فى محيطك العملى، ستكون افكارك محل تقدير من الآخرين ولكن عليك الصبر، فى المجال العاطفى سوف تستمر خسائر طالما لم تحاول تغير عاداتك الخاطئة فى الحب، لا تترد فى مصالحة الحبيب فهو يستحق منك ذلك وأكثر.

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مصر 365

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