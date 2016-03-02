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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 2 مارس

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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 2 مارس حظك اليوم برج القوس الأربعاء 2 مارس

برج القوس على الصعيد المهنى....
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مواليد برج القوس لديهم قدرة فائقة على المثابرة للوصول لأحلامهم مهما كانت الصعاب التى يتعرضون لها فى مشوارهم العملى، لديهم الكثير من الأفكار التى ستضفى ملامح جميلة على حياتهم العملية، يقدمون كثير من الاقتراحات طوال الوقت لإيجاد حلول للمشاكل الواقعية .

برج القوس على الصعيد العاطفى..
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لا تبالغ فى مدح الحبيب حتى لا تكون العلاقة مبنية على المجاملة حاول أن تزيح الستار فى كل مرحلة عن العيوب التى تواجهك فتكون الحياة تسير فى النطاق الأفضل، عليك أن تبذل مزيد من الجهد فى دعم علاقاتك الاجتماعية فأنت لا تفعل ما يجب عليك للان مما سيؤدى إلى فشلك فى الحياة الاجتماعية، كن على يقين أنك إنسان محبوب ولديك كثير من المواهب حتى يكون فى حياتك أشخاص كثيرة تدعمك .

على الصعيد الصحى..
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تحاول طوال الوقت أن تتجنب المشاكل الصحية وذلك بممارسة الرياضة وعلى الأغلب ستكون الرياضة فهى الأكثر ملائمة لطبيعة حياتك المشغولة على الدوام.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
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ستكون الفترة القادمة مليئة بكثير من الأخبار السعيدة التى تصب فى محيط حياتك، لا تتردد فى تقديم المساعدة لكل من حولك، يراك الحبيب أنك الأروع على الإطلاق ويحاول طوال الوقت دعمك لاستكمال مشوار الحياة، لا تتخاذل يوما عندما ينتقدك البعض فربما هذا يكون فى صالحك.

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مصر 365

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