برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 2/3 /2016

برج الحوت على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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الحوت على الصعيد الصحى:

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مفاجئة سارة من شخص غير متوقع فى محيط العمل، تجد حلول لمشكلات قديمة لم تتوقع أن تحل بهذه البساطة، وشخصيتك التى اعتادت على الدقة فى العمل و التعرف على كل صغيرة وكبيرة، تجعل منك شخصاً قادراً على تولى مناصب هامة فى فترة زمنية قليلة، مما يجعلك محط انتباه كثير من العاملين.أنت من الأشخاص الذين يمتلكون قلباً حنوناً، لكن انفعالك المستمر يجعل كثير من الأشخاص يحملون الكثير من مشاعر الغضب تجاهك، تكرر أخطائك فى التعامل مع الأشخاص، ولا تستطيع التمييز بين الأشخاص الذين يجب أن يصبحوا محل ثقة فى حياتك، و الأشخاص الذين يجب أن تتوخى الحذر منهم.الأوضاع الصحية مستقرة، لكن الحصول على قسط كافى من الراحة والاستجمام أصبح أمراً ضرورياً هذه الفترة، خاصة بعد المجهود الذى بذلته فى عملك فى التفرة الماضية، ممارسة الرياضة والحفاظ على العادات الغذائية السليمة سيجنبك كثير من المشكلات الصحية فى الفترة المقبلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيشوا فترة هادئة فى حياتهم، مع وجود بعض العناصر الإيجابية فى محيط العمل، بفضل مجهود مولود الحوت المستمر وسعيه الدائم نحو تحقيق هدفه والوصول إلى مناصب عالية، الخطأ فى التعامل مع الناس يأتى بسبب اقتناعك بآراء الآخرين بسهولة، قبل أن تحكم عقلك أولاً وتطلع على بواطن الأمور لتتأكد من الحقيقة بنفسك.