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برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 2/3 /2016

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برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 2/3 /2016 برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 2/3 /2016

الميزان على الصعيد المهنى:
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تتعرض لحالة من الضغط الشديد فى محيط العمل، فأنت تسبب إزعاجاً لكثير من الشخصيات التى لا تستطيع التعامل مع طبيعتك المتقنة لعملها، فتجد كثير من الأشخاص يصرون على إيذاءك بكلمات حتى تفقد تركيزك، وقدرتك على التحكم فى أعصابك وينعكس ذلك على أدائك المهنى.

على الصعيد العاطفى:
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مازال التفكير مستمر فى أحد الأشخاص الذين عرفتهم مؤخراً، و جمعت بينكم حالة من الانسجام الفكرى والوجدانى، لكن ترددك يحول دون اتخاذك أى خطوات رسمية، حاول أن تتخلى عن ترددك لفترة بسيطة واستمع لصوت عقلك قبل عواطفك، ثم خذ القرار الصحيح.

برج الميزان على الصعيد الصحى:
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الضغط الذى تعيشه فى مجال العمل يجبرك على معايشة بعض الأعراض المرضية مثل الصداع و ألام القولون وارتفاع الضغط، مع الخلل فى ساعات نومك، كل ذلك يجعل منك شخص أكثر إرهاقاً، وتحتاج إلى الحصول على قسط كبير من الراحة حتى تستطيع التفكير بشكل سليم.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان:
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش فترة بالغة الصعوبة فى محيط العمل، فهو الآن فى مرحلة اختبار، فإما أن يثبت نفسه ويفرض أسلوبه و أدائه المهنى على جميع المغرضين، أو أن يتخلى عن فرصة عملية لن تكرر بسهولة، ويؤثر ذلك على حالته الصحية ويزيد من شعوره بالإرهاق وعد القدرة على التفكير فى أموره الشخصية.

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مصر 365

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