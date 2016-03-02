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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 2 / 3/2016

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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 2 / 3/2016 حظك اليوم برج الثور الأربعاء 2 / 3/2016

برج الثور على الصعيد المهنى:
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تعانى من بعض التوتر فى علاقتك مع رؤسائك فى العمل عزيزى الثور حاول السيطرة على ذلك حتى لا يؤثر على حياتك المهنية بشكل قد تندم عليه بعد فوات الأوان، من الممكن أن تستعين ببعض اصدقائك لانجاز بعض مهام العمل المتأخرة.

على الصعيد العاطفى:


>عليك إعطاء بعض الوقت لعلاقتك مع الشريك فالكثير من العقبات والمشاكل سيطرت على علاقتكم فى الفترة السابقة، حاول أن تصل إلى حلول حتى لا يتطور الأمر بنتائج غير مرغوبة، ولا تنساق وراء ادخال الدراما الرومانسية فى حياتك.
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>برج الثور على الصعيد الصحى:


>تناول الأطعمة الصحية سوف يعزز قدرتك على إدارة جدول حياتك المزدحم هذه الأيام وتجنب على قدر الأماكن تناول الأطعمة المجمدة. تخصيص بعض الوقت فى يومك للممارسة التمرينات الرياضية من شأنه أن يعزز صحتك الجسدية والنفسية.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>الصدق هو شعارك اليوم، يوم ممتاز للتركيز على تفاصيل عملك وانجاز بعض المهام التى أهملتها فى الفترة السابقة. قد تلتقى بعض الصداقات القديمة التى تجعلك تشعر بالحنين لذكريات ماضية.

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مصر 365

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