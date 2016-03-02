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حظك اليوم العذراء ليوم الأربعاء 2016/3/2

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حظك اليوم العذراء ليوم الأربعاء 2016/3/2 حظك اليوم العذراء ليوم الأربعاء 2016/3/2

لبرج العذراء :
>حظك لبرج العذراء على الصعيد المهنى:
>

سيدخل أبناء هذا البرج المزيد من المنافسات والتحديات حول مشروع خاص بهم يريدون إطلاقه سواء بشكل مستقل أو كان تابع إلى الهيئة العاملين بها، لذلك يجب أن يتمتعوا بقدر من الذكاء والقوة والثقة بالنفس حتى يتخطون هذه المرحلة، ولا داعى للقلق فالنجاح حليفهم فى هذه الأيام.

حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفى:
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عاقة غرامية جديدة ستدق على أبوابهم، فالعشق والولع سيزورهم مرة أخرى، حتى وإن كانت المشاعر المصاحبة له هى مجرد مشاعر كاذبة وخادعة إلا أنها ستأخذ وقتها ومرحلتها ثم تتلاشى بشكل تدريجى.

حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحى:
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يجب أن تتبعوا تعليمات الطبيب حتى لا تهملوا أنفسكم أو تزيدوا من بعض المشاكل البسيطة التى من الممكن أن تعالج بكل سهولة إذا اعتنينا بها من البداية.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :


>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودون على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.

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مصر 365

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