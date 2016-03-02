حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 2 / 3/2016

برج العقرب على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

قد تضطر إلى القيام بمهام صعبة ومختلفة اليوم لذلك لا تترد فى طلب العون من أصدقائك، فقد يشكلوا لك دعما قويا يقودك نحو النجاح، بالنسبة للطلبة يوم جيد قد تحصل فيه على نتائج جيده.>عليك أن تحكم عقلك مع عاطفتك فى أى قرارات تتخذها اليوم فى علاقتك مع شريكك، ولكن يجب أن تأخذ فى النهاية قرارات حاسمة بشأن أمور أجلتها طويلا على أمل أن تتغير، عقلك سوف يرشدك حتما إلى الطريق الصحيح.>اهتمامك بصحتك هو استثمار فى حياتك المقبله لا تجعل انشغالك فى العمل يطغى على اهتمامك بأمورك الصحية حتى لا تندم بعد فوات الأوان، قد تعانى من بعض المشاكل فى الجهاز الهضمى لا تترد فى استشارة الطبيب عند حدوث ذلك.>تشعر بكامل طاقتك اليوم وتكون على استعداد لعمل بعض المهام الشاقة، ولكن أحذر أن تستنزف طاقتك بشكل مبالغ فيه، قد تزعجك بعض المشاكل العائلية ولكنها سوف تمر بسلام.