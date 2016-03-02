تأجيل محاكمة 264 من عناصر الإخوان فى أحداث عنف لجلسة 8 مارس المقبل

أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط اليوم الثلاثاء، محاكمة 264 متهماً من عناصر الإخوان فى أحداث عنف بمراكز ديرمواس، وأبو قرقاص، وسمالوط، إلى جلسة 8 مارس الجارى لمناقشة شهود الإثبات والمرافعة.

واستمعت المحكمة إلى بعض أقوال المتهمين فى 3 قضايا تتعلق باقتحام بنك مصر بمركز ديرمواس، والمتهم فيها 86 متهما ًمن عناصر الإخوان إبان أحداث العنف، عقب فض اعتصام رابعة فى 14 أغسطس 2013.

كما نظرت المحكمة القضية الثانية والمتعلقة بإقتحام قسم شرطة أبو قرقاص، إبان أحداث الشغب والمتهم فيها 146 متهما ًبينهم 34 متهماً محبوسين على ذمة القضية، فيما نظرت ذات المحكمة قضية محاولة تفجير إحدى محولات الكهرباء بمركز سمالوط، وقطع الطرق وتعطيل حركة المواصلات بقرية التوفيقية، والمتهم فيها 22 متهماً من عناصر الإخوان.

تأجيل محاكمة 542 متهمًا فى أحداث عنف بمركزى ملوى وسمالوط لـ6 مارس المقبل