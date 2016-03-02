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حبس موظفين اثنين 3 سنوات بتهم فساد بالدقهلية

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حبس موظفين اثنين 3 سنوات بتهم فساد بالدقهلية حبس موظفين اثنين 3 سنوات بتهم فساد بالدقهلية
قضت محكمة جنح مركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم، فى الجنحة رقم 845 لسنة 2015 جنح محلة دمنة، بحبس موظفين بالوحدة المحلية بقرية محل الدمنة، بتهم فساد.

وأمرت المحكمة بسجن، أحمد.م وجمال.ع، فنيين بالإدارة الهندسية بالوحده المحلية لمحلة دمنة، بمركز المنصورة، ثلاث سنوات وغرامة مائه ألف جنية، والعزل من الوظيفة، وإلزامهم بالمصروفات القضائية، وذلك للإخلال بمهام وظيفتهما وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء المخالف للقانون والتعدى على الأرض الزراعية.

جاءت المحاكمة فى إطار حملة يقوم بها محافظ للدقهلية، حسام الدين إمام، لمواجهة ما أسماه "بالفساد" بعد قيام الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة، بشكاية المتهمين وتحقيقات إجراتها الشئون القانونية، وأشر عليها المحافظة بالإحالة للنيابة العامة، التي باشرت التحقيق وقررت إحالة المتهمين إلى المحاكمة


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