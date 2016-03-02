ضبط كمية من الأسمدة والمخصبات الزراعية "المغشوشة" فى الإسماعيلية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع قسم شرطة المسطحات المائية والبيئة ومديرية الزراعة حملة أمنية استهدفت محلات ومخازن الأسمدة والمخصبات الزراعية بالإسماعيلية، وتمكنت من ضبط كميات كبيرة من الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة.

وتلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات إلى العميد إيهاب عبد الله مأمور قسم المسطحات المائية والبيئة مفادها قيام أحد الأشخاص المشهور عنهم بالإتجار فى الأسمدة والمبيدات الزراعية المغشوشة، والغير صالحة للاستخدام الزراعى بإحدى المحلات بناحية المنايف ــ دائرة مركز أبوصوير.

وعلى الفور تم توجيه حملة باشراف مدير الأمن ضمت ضباط قسم شرطة البيئة والمسطحات بالاشتراك مع لجنة من مديرية الزراعة استهدفت المخزن المشار إليه، حيث تم ضبط "نجاح .ف. م" 30 سنة تاجر مقيم المنايف ــ دائرة مركز أبوصوير، وبحوزته داخل المحل كمية كبيرة من الأسمدة والمخصبات الزراعية مختلفة الأنواع والأحجام والأصناف وزنت حوالى (4 طن).

وبعرض المضبوطات على اللجنة المُختصة من مديرية الزراعة لفحصها أفادت بأن المحل غير مرخص، وأن المبيدات المضبوطة غير مصرح بتداولها بالأسواق، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

واستهدفت الحملة عددا من المخالفين والمتاجرين في المبيدات المغشوشة والأسمدة الزراعية المدعمة المحظور تداولها بالأسواق أو الغير مرخص لهم بممارسة هذا النشاط وذلك بالمخالفة لقانون الثروة الزراعية والبيئة رقم 53 لسنة 1966، والمادة 9 من القرار الوزارى رقم 590 لسنة 1984 والخاص بالإتجار والتصنيع وبيع الأسمدة والمخصبات الزراعية والمبيدات بالاشتراك مع لجنة فنية من المركز القومى للبحوث الزراعية بالقاهرة واللجنة المُشكلة من مديرية الزراعة " إدارة الرقابة على المبيدات والأدوية"، وتمكنت من ضبط "أحمد .ط" 46 سنة المدير المسئول عن محل للأسمدة مقيم المحطة الجديدة ــ دائرة قسم أول لحيازته داخل المحل كمية من الأسمدة الزراعية بلغت حوالى ( 2 طن)، و"أحمد. ط" سنة 45 المدير المسئول عن مخازن محل للأسمدة مقيم المحطة الجديدة ــ دائرة قسم أول لحيازته داخل المحل كمية من الأسمدة والمبيدات الزراعية مختلفة الأنواع والأحجام، بلغت حوالى (22 طن أسمدة ، 1278 لتر مبيدات، 515 كيلو جرام مبيدات زراعية)، و" حسين .م" 39 سنة المدير المسئول عن محل للأسمدة مقيم حى الأفرنج ــ دائرة قسم أول، لحيازته داخل المحل كمية من المبيدات الزراعية مختلفة الأنواع والأحجام، بلغت حوالى ( 15 كيلو جرام، 267 لتر مبيدات زراعية)، و"أحمد. م" 51 سنة المدير المسئول عن محل العبادى للأسمدة مقيم حى الأفرنج ــ دائرة قسم أول، لحيازته داخل المحل كمية من المبيدات الزراعية مختلفة الأنواع والأحجام بلغت حوالى ( 457 كيلو جرام ، 99 لتر مبيدات زراعية)، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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