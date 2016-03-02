ضبط سيارة محملة بـ1450 لتر سولار مدعم فى مطروح

تمكن ضباط القول الأمنى بغرب مدينة مرسى مطروح والقوة المرافقة، من ضبط سيارة نقل تسير عكس الاتجاه ومحملة بـ1450 لتر سولار مدعم، قبل تهريب الكمية للسوق السوداء.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط "سعيد أ ع" 51 سنة، سائق، مقيم بمنطقة الكيلو 4 بمدخل مرسى مطروح، أثناء قيادته السيارة رقم 5134 ج ه ى بمدخل مدينة مرسى مطروح على طريق السلوم محملة بكمية كبيرة من المواد البترولية عبارة عن 1450 لتر سولار مدعم، قام بتجميعها بغرض بيعها بالسوق السوداء، بأكثر من السعر الرسمى المقرر، بالإضافة لسيره بالسيارة السير عكس الاتجاه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح مطروح وجار العرض على النيابة العامة.

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