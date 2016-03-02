القبض على 5 مشتبهاً فيهم وضبط 103 كرتونة سجائر خلال حملات أمنية بشمال سيناء

أعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء، أن نتائج الحملات الأمنية بمناطق العريش وجنوب الشيخ زويد ورفح خلال الساعات الأخيرة، أسفرت عن القبض على 5 أفراد مشتبهاً فيهم، وجارى فحصهم وبحث مدى تورطهم فى الأحداث.

وأشارت المصادر إلى أنه تم أيضاً حرق وتدمير عدد من البؤر بينها 3 منازل و4 عشش، والعثور على 11 خزان وقود و103 كرتونات سجاير معدة للتهريب، وكميات من قطع غيار الدراجات البخارية، وتم التحفظ عليها وتسليمها إلى الجهات المختصة.



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