أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: "كلنا شركاء في مسؤؤلية انتشار الإرهاب" - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - حالة من الغضب الشديدة لأهالي الإسكندرية وغلق تام لشارع الكنيسة المرقسية -
ميلان يتغلب على باليرمو برباعية في الدوري الإيطالي -
«بمشاركة صلاح».. روما يفوز على بولونيا بثلاثية في «الكالتشيو» -
فيديو| إبراهيموفيتش يقود «اليونايتد» للصعود للمركز الخامس -
التعادل الإيجابي يحسم لقاء سامبدوريا وفيورنتينا في «الكالتشيو» -
العثور على عبوتين مجهولتين يشتبه في كونهما متفجرتين بمطروح -
الشيخ خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها - لعلهم يفقهون -
جمعة: مفجرو كنيستي مارجرجس والمرقسية «في الدرك الأسفل من النار» -
الدفع بعناصر خاصة من القوات المسلحة لمساعدة الشرطة في تأمين الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على 5 مشتبهاً فيهم وضبط 103 كرتونة سجائر خلال حملات أمنية بشمال سيناء

Google+ Print
القبض على 5 مشتبهاً فيهم وضبط 103 كرتونة سجائر خلال حملات أمنية بشمال سيناء القبض على 5 مشتبهاً فيهم وضبط 103 كرتونة سجائر خلال حملات أمنية بشمال سيناء
أعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء، أن نتائج الحملات الأمنية بمناطق العريش وجنوب الشيخ زويد ورفح خلال الساعات الأخيرة، أسفرت عن القبض على 5 أفراد مشتبهاً فيهم، وجارى فحصهم وبحث مدى تورطهم فى الأحداث.

وأشارت المصادر إلى أنه تم أيضاً حرق وتدمير عدد من البؤر بينها 3 منازل و4 عشش، والعثور على 11 خزان وقود و103 كرتونات سجاير معدة للتهريب، وكميات من قطع غيار الدراجات البخارية، وتم التحفظ عليها وتسليمها إلى الجهات المختصة.


>ضبط 387 مخالفة مرورية و46 محكوما عليهم فى شمال سيناء

ضبط 43 محكوما عليهم و318 مخالفة مرورية وفحص 250 شقة بشمال سيناء

بالصور.. أهالى شمال سيناء يتحدون قوى الشر على أرضهم بأكبر عمل خيرى.. إنشاء مستشفى خيرى لعلاج الأورام.. والمشروع تحول لخطوات جادة بجهود 42 مؤسسا و15 متبرعا بأراض.. وإشهار مؤسسة ذات طابع خاص للرعاية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365