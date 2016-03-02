سقوط تاجر مخدرات وبحوزته 2 كيلو حشيش وسلاح نارى بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على تاجر مواد مخدرة بعد مطاردة بالسيارات، وعثر بحوزته على 2 كيلو من مخدر الحشيش وسلاح نارى ومبلغ 14 ألف جنيه وسيارة ملاكى، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بغرض الإتجار، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وكانت معلومات قد وردت للرائد هيثم خلف معاون مباحث قسم شرطة الجيزه، تفيد أن المتهم "عمر.ا" وشهرته أبو ستيت السابق اتهامه فى قضيتين، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين يتردد على دائرة قسم الجيزه لترويج المخدرات على عملائه.

وبتكثيف التحريات، تم رصد تحركات المتهم، وإعداد كمين له ليتم القبض عليه بعد مطاردته مستقلاً سيارة ملاكى فارهة، وبحوزته 2 كيلو من مخدر الحشيش وطبنجة مطموسة الأرقام يشتبه فى كونها سلاح ميرى مسروق ومبلغ 14 ألف جنيه.

واعترف المتهم أمام المقدم هانى عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بحيازته للمواد المخدرة للاتجار بها والمبلغ المالى من حصيلة بيع المخدرات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزه وباشرت النيابة التحقيق.

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