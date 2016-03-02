الثعلب الصغير (1) - حازم يحكي: عندما قالي لي والدي: ما فعلته مع رئيس الزمالك قلة احترام

سرد حازم إمام أسطورة نادي الزمالك موقف مع والده الراحل حمادة إمام يثبت "كان يعلمني دائما الاحترام".

وقال حازم إمام: "وصل لي عرض من إيطاليا وقتها والدي كان وكيل النادي وجلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك".

وأضاف في ظهوره عبر قناة CBC مع برنامج (صاحبة السعادة) "الزمالك رفض رحيلي وقتها شعرت بالضيق الشديد".

وتابع "بعدها وفي إحدى المباريات جاء لي جلال إبراهيم لتبادل السلام بالأيدي، فلم أقف. والدي وقتها لم يكن حاضرا للموقف ولكنه علم به وتحدث معي عقب عودتي إلى المنزل".

وأوضح "قال لي: ما فعلته مع رئيس الزمالك قلة احترام ولا يصح أبدا فعل ذلك".

وأتم "لم أقصد أي شيء بعدم الوقوف لجلال إبراهيم ولكن والدي أخبرني بضرورة تحية رئيس النادي بالوقوف. كان دائما ما يهتم بالتفاصيل الصغيرة".

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