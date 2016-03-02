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بالصور.. محافظ الإسكندرية يستقبل ممثل المفوضية العليا للاجئين وسفير أوكرانيا

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بالصور.. محافظ الإسكندرية يستقبل ممثل المفوضية العليا للاجئين وسفير أوكرانيا بالصور.. محافظ الإسكندرية يستقبل ممثل المفوضية العليا للاجئين وسفير أوكرانيا
استقبل المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية بمكتبه أمس، إليزابيث تان ممثل المفوضية العليا للاجئين، وتناول اللقاء الحديث عن الإجراءات التى تقوم المفوضية باتخاذها بخصوص اللاجئين الموجودين فى والإسكندرية وباقى المحافظات والشركات التى تتم مع الوزارات والهيئات لتقديم المساعدة لهم.

كما استقبل المهندس محمد عبد الظاهر، اليوم، هينادى لاتى سفير أوكرانيا بالقاهرة، وتناول اللقاء الحديث عن العلاقات مع أوكرانيا وخاصة بين الإسكندرية وأوديسا المرتبطان باتفاقية تعاون، ودار النقاش حول تفعيل تلك الاتفاقية وسبل التعاون بين الجانبين وزيادة حجم التبادل التجارى خاصة أن الإسكندرية بها أكبر منطقة صناعية فى برج العرب.

محافظ الإسكندرية (1)

محافظ الإسكندرية (2)

محافظ الإسكندرية (3)

محافظ الإسكندرية (4)

محافظ الإسكندرية (5)


>بالصور.. محافظ الإسكندرية يشارك فى ورشة عمل حول مواجهة الاتجار بالبشر

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