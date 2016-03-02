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بالفيديو - تشيلسي ينتزع انتصارا صعبا من نورويتش

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بالفيديو - تشيلسي ينتزع انتصارا صعبا من نورويتش بالفيديو - تشيلسي ينتزع انتصارا صعبا من نورويتش

انتزع تشيلسي ثلاث نقاط ثمينة بالفوز على نوريتش سيتي 2-1 بملعب الأخير كارو رود في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل تشيلسي الهدف الأول مبكرا بعد 39 ثانية فقط عن طريق البرازيلي كينيدي بتسديدة يسارية قوية.

ثم عزز الإسباني برازيلي الأصل دييجو كوستا أفضلية فريقه بهدف ثان في الدقيقة 45 من انفراد تام لعبها بشكل رائع في الشباك.

وتمكن ناثان ريدموند من إحراز هدف الشرف لأصحاب الأرض في الدقيقة 68.

وبذلك يقفز رصيد تشيلسي إلى 39 نقطة في المركز الثامن، بينما لا يزال نوريتش سيتي في المركز الـ18 بـ24 نقطة.

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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