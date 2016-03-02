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الشوط الثاني #في_إنجلترا - ليستر يتعثر.. تشيلسي ينتصر

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الشوط الثاني #في_إنجلترا - ليستر يتعثر.. تشيلسي ينتصر الشوط الثاني #في_إنجلترا - ليستر يتعثر.. تشيلسي ينتصر

متابعة حية ومباشرة ينقلها FilGoal.com لمباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليستر سيتي 2-1 وست بروميتش

ق12: روندون يسجل الهدف الأول لوست بروميتش.

ق31: ليستر يتعادل عن طريق درينكووتر.

ق46: ألبرايتون يسجل الثاني لليستر سيتي.

ق50: جارنر يتعادل لوست بروميتش بهدف رائع.

أستون فيلا 0-2 إيفرتون

ق5: موري يسجل الأول لإيفرتون.

ق30: أرون لينون يسجل الثاني لإيفرتون.

بورنموث 0-0 ساوثامبتون

نورويتش 0-2 تشيلسي

ق2: كينيدي يسجل الأول لتشيلسي.

ق47: دييجو كوستا يسجل الثاني لتشيلسي.

سندرلاند 0-0 كريستال بالاس

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