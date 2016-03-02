الشوط الثاني #في_إنجلترا - ليستر يتعثر.. تشيلسي ينتصر

متابعة حية ومباشرة ينقلها FilGoal.com لمباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ليستر سيتي 2-1 وست بروميتش
ق12: روندون يسجل الهدف الأول لوست بروميتش.
ق31: ليستر يتعادل عن طريق درينكووتر.
ق46: ألبرايتون يسجل الثاني لليستر سيتي.
ق50: جارنر يتعادل لوست بروميتش بهدف رائع.
أستون فيلا 0-2 إيفرتون
ق5: موري يسجل الأول لإيفرتون.
ق30: أرون لينون يسجل الثاني لإيفرتون.
بورنموث 0-0 ساوثامبتون
نورويتش 0-2 تشيلسي
ق2: كينيدي يسجل الأول لتشيلسي.
ق47: دييجو كوستا يسجل الثاني لتشيلسي.
سندرلاند 0-0 كريستال بالاس