الاتحاد الفرنسي: لا يمكننا استدعاء بنزيمة في المنتخب الآن

(إفي): أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوجريت اليوم على أن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني لن يكون بمقدوره الانضمام إلى المنتخب لحين البت في تهم ابتزاز زميله في (الديوك) ومواطنه ماتيو فالبوينا بمقطع مصور ذي محتوى جنسي.

وقال لوجريت، في مقابلة مع اذاعة (ار تي ال)، "لم تطرأ تغييرات، لذا حاليا لا يمكن ضمه للمنتخب. ليس متاحا أمام ديدييه ديشامب" المدير الفني للمنتخب الفرنسي.

كانت قاضية التحقيقات قد رفعت في 18 من الشهر الماضي الحظر عن اتصال لاعب ريال مدريد بفالبوينا، ومن المقرر أن تبت محكمة الاستئناف في الطعن الذي تقدمت به النيابة ضد هذا القرار.

وأشار لوجريت "القضاء يحرز تقدما كل أسبوع. قد يكون هناك مستجدات بنهاية الأسبوع، أو الأسبوع القادم. نحن في انتظار حكم قضاء أكثر رأفة"، معربا عن ثقته في أن الحكم سيكون في صالح لاعب الريال.

وأوضح أن الاتحاد لا ينوى التدخل في القضية، مشيرا "أحب ذلك الفتى، كنت أود أن تأخذ هذه القضية بعدا آخر، أقل، ولكن القرار يعود للقضاء".

ورغم ذلك التحفظ، فإنه شدد على ضرورة الصفح، مشيرا إلى أنه ليس من أنصار التقليل من شأن المهاجم.