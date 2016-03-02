بالفيديو - ليستر سيتي يهدر نقطتين في صراع المنافسة بالتعادل أمام وست بروميتش

تعادل ليستر سيتي مع نظيره وست بروميتش بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

وست بروميتش تقدم في الدقيقة الـ 11 عن طريق سالومون روندون، إلا أن ليستر سيتي أدرك التعادل في الدقيقة الـ 31 عن طريق درينك ووتر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

في شوط المباراة الثاني، تقدم ليستر سيتي في الدقيقة الـ 46 عن طريق أندي كينج، إلا أن كريج جاردنر أدرك التعادل لوست بروميتش في الدقيقة الـ 50، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

تعادل الفريقين رفع رصيد ليستر سيتي للنقطة الـ 57 في صدارة الترتيب، في حين ارتفع رصيد وست بروميتش للنقطة الـ 36 في المركز الـ 12.

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