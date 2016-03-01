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مغادرة الطلاب المصابين بتسرب "الكلور" بالإسكندرية المستشفى عدا حالة واحدة

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مغادرة الطلاب المصابين بتسرب "الكلور" بالإسكندرية المستشفى عدا حالة واحدة مغادرة الطلاب المصابين بتسرب "الكلور" بالإسكندرية المستشفى عدا حالة واحدة
زار جمعة ذكرى وكيل أول وزارة التعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الطلاب المصابين فى حادث تسرب غاز الكلور من محطة مياه السيوف، بجوار مجمع مدارس السيوف، بمستشفيات الميرى الجامعى ومستشفى الطلاب بسبورتنج، ورافقه يوسف الديب مدير عام إدارة شرق التعليمية، ومدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية.

وأكد أن معظم الطلاب قد غادروا المستشفى بعد ساعتين فقط، وتلقى العلاج اللازم، مشيرا إلى أن هناك حالة واحدة حرجة مازالت تحت الملاحظة المستمرة بالعناية المركزة.

واطمأن وكيل الوزارة على حالة الطلاب الصحية، وطمأنة أولياء الأمور، والوقوف على حالتهم من الأطباء ومدراء المستشفيات، والذين بلغ عددهم 46 طالبًا بمسشفى الميرى، وعدد 41 طالبًا بمستشفى الطلبة.

جمعه-ذكرى-وكيل-اول-وزاره-التعليم-بالاسكندريه-(1)

جمعه-ذكرى-وكيل-اول-وزاره-التعليم-بالاسكندريه-(2)

جمعه-ذكرى-وكيل-اول-وزاره-التعليم-بالاسكندريه-(3)

جمعه-ذكرى-وكيل-اول-وزاره-التعليم-بالاسكندريه-(4)

جمعه-ذكرى-وكيل-اول-وزاره-التعليم-بالاسكندريه-(5)

جمعه-ذكرى-وكيل-اول-وزاره-التعليم-بالاسكندريه-(6)


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