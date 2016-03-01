«العوضي والقناوي» يطالبان برفع علم فلسطين فوق مقر نقابة المحامين .. وتنظيم حملة المليون علم فلسطيني

أعلن المحاميان طارق العوضي وأحمد القناوي إتخاذ إجراءات شعبية فى مواجهة دعوات تسييد خطاب منبطح نحو التطبيع الشعبي مع الكيان الصهيوني ، والتي وصفها بالخبيثة ، مطالبًا نقابة المحامين بإعاجة رفع علم فلسطين فوق مقر نقابة المحامين.

وكتب العوضي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، “اذاء تلك المحاولات المشبوهة التي شهدتها الساحة السياسية والإعلامية في مصر لمحاولة تسييد خطاب منبطح نحو التطبيع الشعبي مع الكيان الصهيوني ومحاولة بعض الخونة اللذين يرتبطون بمصالح مع ذلك الكيان الاستعماري الاستيطاني للتعامل مع العدو الصهيوني باعتباره امر واقع تحت دعاوي اتفاقية كامب ديفيد والتي رفضها الشعب المصري عبر تاريخه وناضل من اجل اسقاطها ولم يعترف بها يومًا.

وأردف العوضي حديثه معلنًا اتخاذ إجراءات شعبية فى مواجهة تلك الدعوات “الخبيثة”، قائلًا “ندعو الشعب المصري وقواه الحية الي تشكيل وفود شعبية تلتقي سفير فلسطين بالقاهرة لإعلان دعمنا للقضية الفلسطينية وعداءنا التاريخي للكيان الصهيوني وعملاءه في الداخل”.

> وطالب العوضي نقابة المحامين بإعادة رفع علم فلسطين فوق مقر نقابة المحامين، معلنًا أنه قريبًا في موتمر صحفي سنعلن عنه حملة المليون علم فلسطيني في شوارع مصر.