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وظيفة خالية براتب 400 ألف دولار في نيوزلاندا

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وظيفة خالية براتب 400 ألف دولار في نيوزلاندا وظيفة خالية براتب 400 ألف دولار في نيوزلاندا

نيوزلاندا – أرشيفية

 

تبحث وحدة صحية بإحدى المناطق الريفية بدولة نيوزيلاندا، عن طبيب عام لها، لمدة سنوات دون جدوى رغم العرض المغرى  للراتب الذي يصل لـ 400 ألف دولار سنويًا وإجازة لمدة 3 أشهر.

وتعتبر تلك الوظيفة من أفضل العروض الوظيفية على مستوى العالم و أفضل من متوسط الرواتب في المملكة المتحدة.

وأعلن الطبيب آلان كيني، الشريك في ملكية الوحدة الصحية الموجودة بمدينة “توكوروا” الواقعة شمال الجزيرة النيوزلندية والتي يبلغ تعداد سكانها 13600 نسمة، عن الوظيفة عبر أربع شركات طبية وسيطة، لكن دون جدوى إذ لم يتقدم أحد بطلب لشغل هذه الوظيفة، والتي يصل عدد أيام العمل بها أربعة أيام أسبوعيًا فقط، حسبما أفادت سبوتنك.

وكان «كيني»، البالغ من العمر 61 عامًا قد انتقل من بريطانيا للعمل في مدينة “توكوروا” منذ 30 عامًا مضت، وقال إنه بذل جهدًا أكثر من طاقته خلال مسيرته المهنية حتى أنه اضطر إلى إلغاء إجازاته مرارًا بسبب عدم وجود طبيب بديل له.

ويُعد التفسير الوحيد لماذا لا أحد يريد أن يشغل هذا المنصب بهذا الراتب المرتفع هو مكان المستشفى، حيث تقع المستشفى في مدينة صغيرة جدًا، وأن الأطباء يعتبرون هذه الوظيفة طريق مسدود في مسيرتهم المهنية.

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