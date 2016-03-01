نصائح لـ"ديكورات" غرفة معيشة العائلة "المودرن"

لإطلالة منعشة و"مودرن"، "سيدتي. نت" يطلع من مهندسة الديكور كارلا منذر، على أبرز النصائح المتصلة بتصميم "ديكورات" غرفة معيشة العائلة:

1. الألوان

- استعملي الألوان الفاتحة في المساحات الضيّقة، مع أفضلية طلاء الجدران بطلاء أبيض اللون، واختيار لون من ألوان "الباستيل" الهادئة لأقمشة الأرائك التي تؤثث الغرفة.

- اطلي الجدار الذي تتكئ عليه الأريكة الرئيسة بلون مشرق، أو زيّنيه بورق جدران حيوي الإطلالة.

2. الأثاث

- استبدلي مجموعة من المقاعد المنخفضة (البوف) الملوّنة بالمقاعد الخشبية الكلاسيكية.

- استبدلي الرفوف بالخزانة، مع تزيين الأولى بالكتب والمجلات.

- وزعي رفوفاً من خشب "الزان" على الجدار، الذي يحمل شاشة التلفاز.

- اشتري الطاولات الجانبية ذات الأحجام المتعددة، الطاولات التي يمكن أن تتداخل ببعضها البعض، بدون إحداث فوضى في المكان!

3. الأقمشة

- اختاري أغطية الأرائك المصنوعة من القطن أو الكتّان، مع التنويع في كساء المقاعد، بحيث يحمل بعضها النقوش المزهرة، والبعض الآخر تلك المقلمة، مع تزيين المقاعد بوسائد ذات لون موحد.

- اختاري الستائر المصنوعة من "الفوال" الشفّاف، ما يسمح بدخول كمّ من الضوء الطبيعي إلى الغرفة.

- ليس من الضروري أن تتوسط السجادة الغرفة، بل يمكن أن تزين إحدى الزوايا. في هذا الإطار، يفضّل انتقاء السجاد الخفيف، الذي يأتي على شكل دائري أو مستطيل، مع تفادي انتقاء ذلك المصنوع من الوبر الطويل، منعاً من تراكم الغبار.

4. "الاكسسوارات"

- تجنبي الإكثار من توزيع "الاكسسوارات" وقطع الأثاث بطريقة عشوائية في المساحة.

- ثبتي "أباجور" أرضياً ذا قاعدة.

- علقي لوحة بريشة رسّام معروف على الجدار في الزاوية.

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