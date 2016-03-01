أحمد جعفر لـ في الجول: كل ما يهمني فوز بتروجيت على الأهلي.. وإفادة الزمالك شئ جيد

قال أحمد جعفر مهاجم بتروجيت إنه بالتأكيد يتمنى إحراز هدف في مرمى الأهلي حين يلتقي الفريقان غدا الأربعاء على استاد برج العرب.

وأضاف جعفر لـFilGoal.com "سجلت في الأهلي من قبل، كل ما يهمني في المقام الأول هو فوز بتروجيت، ولو فوز فريقي سيفيد الزمالك سيكون ذلك شئ جيد طبعا".

وسجل جعفر هدفين في مرمى الأهلي بقميص الزمالك، فيما سجل 8 أهداف في الدوري هذا الموسم.

وفي هذا الصدد أضاف جعفر "أسير بخطى ثابتة وأحرز أهداف مع فريقي هذا الموسم، أهدافي دافع لي أمام الأهلي، وأيضا للإثبات أني أستحق الانضمام للمنتخب".

وعن فريق الأهلي قال "حضور المدرب الهولندي الجديد مارتن يول سيكون دافع للأهلي، كلهم سيريدون تقديم أوراق اعتمادهم له".

وأفصح "أصعب مدافع في المباراة هو أحمد حجازي، أما أقوى خطوط الأهلي فكل الخطوط لديهم فيها نجوم ونعمل حسابهم جميعا".

وأردف "غياب شريف إكرامي عن اللقاء سيؤثر على الأهلي، ولكن أعتقد أن البديل جاهز وليس بعيد عن مستوى إكرامي".

وواصل "فضلا عن ذلك، جميع منافسي الأهلي لا يصلون كثيرا للمرمى".

وأتم "تعليمات طلعت يوسف هي نفس تعليماته في كل مباراة.. نسعى للفوز بالثلاث نقاط".

ويحتل بتروجيت المركز السادس في جدول المسابقة بـ30 نقطة، مبتعدا بـ11 نقطة عن الأهلي متصدر الدوري.